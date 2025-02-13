Senado confirma a Kennedy como secretario de Salud y da una importante victoria a Trump

Video Detalles de la audiencia de confirmación de Robert Kennedy Jr., nominado de Trump para secretario de Salud

El presidente Donald Trump puede anotarse una victoria con la aprobación en el Senado de Robert Kennedy Jr. como su secretario para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una de las nominaciones más polémicas de las que ha hecho para integrar el gabinete de su segundo gobierno y que, al principio, no parecía contar con el apoyo suficiente para ser confirmado.

La aprobación de Kennedy se produjo en líneas partidistas con 52 votos republicanos a favor, frente a 45 votos demócratas y los dos senadores independientes. Al igual que sucedió la víspera con la confirmación de Tulsi Gabbard como secretaria de Seguridad Nacional, el exlider de la bancada republicana, Mitch McConnel votó en contra del nominado de Trump.

pese a que durante las audiencias con los senadores no se distanció de sus polémicas opiniones contra la seguridad de las vacunas y se negó a aceptar la validez de la ciencia que las respalda, por lo que genera gran expectativa en el sector saludo cómo será

Como secretario de Salud tendría bajo su control un presupuesto de $1.7 billones (trillones, en inglés) para gastos en vacunas, seguridad alimentaria y programas de seguro médico para aproximadamente la mitad del país. Y tendrá ese poder siendo un extraño a la comunidad científica a la que se han enfrentado con sus posturas anticientíficas, aunque crecientemente populares.

Las opiniones extremas de Robert Kennedy Jr.

A lo largo de su vida, Kennedy, de 71 años, ha cultivado un enfoque populista sobre los alimentos, los productos químicos y las vacunas con opiniones que los han conectado con parte de la población que desconfía de los parámetros de salud que emplea el gobierno federal y la industria de la salud, particularmente las farmacéuticas.

Esas posiciones extremas, frecuentemente alimentadas por infundadas teorías conspirativas, que pocos años atrás eran desechadas por el grueso de la opinión pública y especializada llegan hoy con Kennedy a asumir el control del sector salud estadounidense bajo el lema de ‘Hacer a EEUU saludable de nuevo’ (un giro del ‘Hacer EEUU grande nuevo’ de la campaña del presidente Trump.

Kennedy ha dicho que está "en una posición única" para revivir la confianza del público en agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, que se vio golpeada por los ataques de los que fueron objeto durante la pandemia del coronavirus y de los que Kennedy y su grupo participó.

Kennedy no solo se apoya en los antivacunas, grupo del que es considerado una de sus caras más famosas, sino en la antipatía general que tienen muchos estadounidenses hacia otras partes del sistema de salud, como las farmacéuticas, los sistemas de seguros y la propia atención médica.

Algunos en el Senado apoyan su plan de “revolucionar” el sector. El senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, dijo que espera que Kennedy "se vuelva loco" por controlar los costos de la atención médica y mejorar la salud de los estadounidenses.

Kennedy busca "revolucionar" los sistemas de salud

Kennedy llega al puesto en medio de una reorganización masiva del gobierno federal, liderada por el multimillonario Elon Musk, que ha suspendido los pagos de miles de millones de dólares relacionados con salud pública.

Incluso antes de que Kennedy asuma el cargo, ya el viernes pasado, como consecuencia de esa congelación de transferencias el NIH anunció que limitaría los fondos en investigación médica que se otorgan a las universidades que se utilizan para desarrollar tratamientos para enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.

Kennedy prometió reestructurar el personal que trabaja en el NIH, la FDA y los CDC. El año pasado, prometió despedir a 600 empleados del NIH, el mayor financiador de la investigación biomédica del país.

El NIH otorgó unos $35,000 millones en subvenciones el año pasado en propuestas de investigación que son examinadas por comités de expertos que determinan su importancia. La subvención se divide en costos "directos" (como los salarios de los investigadores y suministros de laboratorio) y costos "indirectos", los costos administrativos y de instalaciones necesarios para respaldar ese trabajo.

Pero en la comunidad científica advierten que esos drásticos recortes de la administración Trump, particularmente a la investigación médica, ponen en peligro a los pacientes, costarán miles de empleos y amenazan la posición de EEUU como líder mundial en ciencia.

De acuerdo con la senadora republicana Susan Collins, quien criticó los recortes son arbitrarios y de “mal concebidos", dijo que llamó a Kennedy y que este le prometió que examinaría la medida.

Desinformación e infundios promovidos por Robert Kennedy Jr.

Sin embargo, a juzgar declaraciones que ha hecho a lo largo de su vida, algunas muy recientemente, no todos esperan que Kennedy regrese las cosas a la normalidad.





"No existe ninguna vacuna que sea segura y eficaz"

En julio de 2023, Kennedy dijo en un podcast que "no existe ninguna vacuna que sea segura y eficaz" y le aseguró a Fox News que todavía cree en la idea, desacreditada hace mucho tiempo, de que las vacunas pueden causar autismo.

Esa declaración fue consistente con el activismo contra las vacunas de Kennedy y de la organización Children's Health Defense (CHD), a la que Kennedy se unió en 2015 y la cual presidió entre ese año y 2023, ha sido catalogada como “la fuente más destacada de desinformación sobre las vacunas” por un estudio publicado en 2023 por un grupo de científicos médicos y sociales de la Universidad de Indiana.





“El covid-19 está dirigido a atacar a los caucásicos y a los negros”

"El covid-19 está dirigido a atacar a los caucásicos y a los negros. Las personas que son más inmunes son los judíos asquenazíes y los chinos", dijo Kennedy en un evento para los medios en Nueva York en julio de 2024, insinuando que se podría tratar de un arma biológica

Múltiples especialistas han rechazado la afirmación de Kennedy, entre ellas la profesora del Departamento Nuffield de Salud de la Población de la Universidad de Oxford, Melinda Mills, quien citada por la BBC explicó que "las diferencias en las infecciones y muertes por covid entre grupos socioeconómicos y étnicos están relacionadas con las desigualdades, la privación y el hecho de vivir en hogares más grandes o intergeneracionales".

“Químicos en el agua son la causa de los niños transgénero”

“La atrazina en el suministro de agua está contribuyendo a la disforia sexual en los niños”, dijo Kennedy en junio de 2023 en el podcast del psicólogo canadiense Jordan Petersen.

“Creo que muchos de los problemas que vemos en los niños, en particular en los varones, probablemente se subestima cuanto se deben a la exposición a sustancias químicas, incluida gran parte de la disforia sexual que estamos viendo", dijo Kennedy.

Politifact calificó la aseveración de falsa y YouTube retiró el video del podcast de su plataforma.





“El VIH no causa el sida”

“ Hay candidatos mucho mejores que el VIH para ser la causa del sida”, dijo Kennedy a New York Magazine en junio de 2023, sugiriendo entre esos “candidatos” a toxinas ambientales y la droga conocida como “poppers”, usada por hombres homosexuales en la década de 1970.

Kennedy hizo la sorprendente afirmación repetidas veces a pesar de la contundente evidencia científica que señala que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) causa el sida, incluyendo un estudio galardonado por el Premio Nobel de medicina en 2008 de los doctores Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnierque que descubrió el letal virus.





“Los antidepresivos causan tiroteos masivos en las escuelas”

“Los niños siempre han tenido acceso a armas, pero no hay un momento en la historia de EEUU o de la humanidad en que los niños fueran a las escuelas y dispararan a sus compañeros de clase”, dijo Kennedy durante el podcast Club Random With Bill Maher, agregando que “realmente comenzó a suceder coincidiendo con la introducción de estos medicamentos, como Prozac”.

Según un estudio de 2019 citado por The New York Times, la mayoría de los pistoleros escolares no estaban bajo tratamientos con medicamentos psicotrópicos antes de cometer actos de violencia, y en los casos en que sí lo estaban, escribieron los investigadores, "no se encontró ninguna asociación directa o causal".





“Solo bebo leche cruda”

A pesar de que su consumo supone un mayor riesgo de contaminación por contener agentes patógenos que no han sido neutralizados por el proceso de pasteurización, Kennedy dijo en un evento en 2024 que él “solo bebe leche cruda”.

Semanas más tarde, trató de justificar su postura en una publicación en X atacando a las autoridades sanitarias por tomar “medidas enérgicas contra los pequeños agricultores que venden leche cruda” y en otra publicación en X, prometió acabar con “la guerra de la FDA contra la salud pública está a punto de terminar”, incluyendo esa “supresión agresiva” de la leche cruda.





“Hay que eliminar el flúor del agua pública”

Kennedy dijo en X días antes de las elecciones que “la Casa Blanca de Trump recomendará a todos los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el flúor del agua pública”.

Kennedy explicó, que el flúor es un desecho industrial asociado con la artritis, las fracturas óseas, el cáncer de huesos, la pérdida de coeficiente intelectual, trastornos del desarrollo neurológico y la enfermedad de la tiroides”, haciéndose eco de teorías conspirativas de larga data.

Algunos estudios indican que las cantidades excesivas de flúor en el agua potable pueden provocar artritis, osteoporosis y daño muscular, pero no en la concentración recomendada por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos que busca fortalecer los dientes y ayudar a prevenir la caries.





“Wifi causa cáncer y el síndrome del cerebro permeable”