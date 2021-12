No hay evidencias de que Celine Dion sufrió espasmos musculares a causa de la vacuna contra el covid-19. En el comunicado publicado por la cantante canadiense en su página web y redes sociales no hay mención de la inmunización, ni tampoco de una “parálisis”, como se difundió en Facebook y en la web BitChute. La hermana de la cantante, Charlotte Dion, tampoco hizo referencia alguna a la vacuna del covid-19 en una entrevista en la que confirmó el diagnóstico. Y no encontramos registros de que Celine Dion se hubiera vacunado contra el covid-19. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.