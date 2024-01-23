No hay base científica para afirmar que los alimentos alcalinos contrarrestan el virus del covid-19

Entre las recomendaciones de la OMS y los CDC para prevenir el covid-19 no está la ingesta de determinados alimentos.

Circula en X (antes Twitter) y Facebook una imagen con la afirmación de que los alimentos alcalinos ayudan a contrarrestar el coronavirus, pero esto es falso.

La supuesta recomendación la atribuyen al “Centro de Virología, Moscú, Rusia” y entre los alimentos que mencionan están el limón, el aguacate, el ajo, el mango, la mandarina, la piña y la naranja. Según afirma la publicación, todos tienen un pH (grado de acidez) por encima de 5.5.

Sin embargo, expertos indican que el pH del cuerpo no cambia por los alimentos que se consumen y que la afirmación no tiene fundamento científico. Además, revisamos la información disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y consultamos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Los alimentos no están dentro de las medidas para contrarrestar el covid-19

“El covid es inmune a los organismos con un pH mayor de 5.5. Centro de Virología, Moscú, Rusia. Necesitamos consumir alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus”, se lee en la imagen que circula en redes y WhatsApp, pero no es así.

El pH es una “medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución” y, en el caso de los alimentos, se puede clasificar en ácido, neutro y alcalino. En la Clinical Oncology Journal se explica que, por ejemplo, los alimentos ácidos (como el limón) cuando son metabolizados (asimilados) se pueden convertir en alcalinos. “El pH de un alimento no se mide por sus propiedades físicas, sino por los residuos (productos finales) que quedan en el cuerpo una vez que el alimento ha sido metabolizado”, detalla la publicación.

Desde la División de Relaciones con los Medios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades respondieron por correo electrónico a elDetector que “los CDC no tienen conocimiento de evidencia de que alimentos o suplementos específicos puedan prevenir que una persona contraiga covid-19”. Asimismo, precisaron que alientan a las personas a consumir una dieta sana y equilibrada para apoyar el sistema inmunológico. “Comer bien proporciona múltiples nutrientes que apoyan la función inmune óptima. La inmunidad es la defensa de su cuerpo contra organismos extraños”.

Julio Castro, infectólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dijo vía telefónica a elDetector que esa afirmación que circula sobre los alimentos alcalinos carece de base científica. “No se puede asumir que lo que digan cadenas de WhatsApp es verdad”.

En la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU encontramos un estudio de junio de 2021, titulado “Análisis de las recomendaciones nutricionales disponibles para combatir elcovid-19: una revisión del alcance” , que hace una evaluación de los posibles beneficios de los alimentos en la lucha contra el covid-19. Desarrollado por el Instituto de Salud Pública, los Institutos Nacionales de Salud y el Ministerio de Salud de Malasia, afirma que “es muy poco probable que un solo alimento o nutriente pueda aumentar la inmunidad o prevenir la infección por covid-19”.

La investigación destaca que el cuerpo humano tiene un equilibrio ácido - base (balance corporal entre la acidez y la alcalinidad) que mantiene el organismo con un pH en la sangre constante de 7.35 y 7.45. “Si el nivel de pH se vuelve demasiado ácido o alcalino, podría poner en peligro la vida, y generalmente es un indicio de un problema de salud grave, no la causa subyacente”, detalla con base en un artículo del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer.

La afirmación sobre los alimentos alcalinos y su supuesta incidencia para “contrarrestar el virus” ha sido, además, chequeada por otras unidades de verificación desde 2020. Es falsa ahora y lo era hace cuatro años.

El investigador de la Asociación Argentina de Virología Juan Carballeda, consultado por AFP Factual, explicó que “de ninguna manera un alimento varía el pH del cuerpo humano” y “de ninguna manera ningún alimento por variación de pH o porque haga algo en nuestro sistema digestivo contrarresta la infección o el contagio del coronavirus o de un virus en general”.

Carballeda coincide con Pepe Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III, citado por Maldita, unidad de verificación de España que es miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN) al igual que elDetector.

La Clinical Oncology Journal cita a la Asociación Dietética Británica (BDA, en inglés) que ha declarado que “ningún alimento o suplemento específico puede evitar que una persona contraiga covid-19”, aunque también agrega que alimentos alcalinos sanos y variados pueden ayudar a proporcionar la mayoría de los nutrientes necesarios, que “intervienen en el mantenimiento de una función inmunitaria saludable”.

Entre las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el covid-19 están el distanciamiento social o evitar aglomeraciones, usar mascarillas, lavarse las manos frecuentemente, obtener una vacuna contra el virus y aislarse en caso de tener una prueba positiva o presentar síntomas de covid-19. No hay ninguna referencia a alimentos, así como tampoco entre las medidas de prevención que recomiendan los CDC .

La FDA alerta que los consumidores deben tener cuidado con los productos alimenticios que no pasan por la aprobación previa y que afirman prevenir, tratar o curar enfermedades u otras afecciones de salud . “Los productos que no han demostrado ser seguros y eficaces para esos fines no sólo defraudan a los consumidores, sino que también pueden provocar retrasos en la obtención de un diagnóstico y tratamiento adecuados de una afección potencialmente grave”, señaló a elDetector vía correo electrónico.

Enviamos una consulta por correo electrónico a dos instituciones de virología en Rusia: el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya , con sede en Moscú y creador de la vacuna contra el covid-19 Sputnik V, y el Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología de Rusia (Vector) , ubicado en Koltsovo y que es colaborador de la OMS. Al cierre de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso que los alimentos alcalinos ayudan a contrarrestar el virus del covid-19 porque suben el pH del cuerpo, como se afirma en redes sociales. Expertos afirman que el pH del cuerpo no cambia por los alimentos que se consumen. Entre las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la prevención y tratamiento del covid-19 no figuran alimentos específicos para contrarrestar la enfermedad. Los CDC indicaron a elDetector que “no tienen conocimiento de evidencia de que alimentos o suplementos específicos puedan prevenir que una persona contraiga covid-19”. La FDA, por su parte, hizo un llamado a tener cuidado con productos alimenticios que no pasan por la aprobación previa y que dicen prevenir, tratar o curar enfermedades. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

