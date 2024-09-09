Nicolás Maduro NO viajó a Rusia a pedir “ayuda armamentista”: ese video NO es actual

Maduro tiene diferencias con algunos países de Sudamérica, pero <b>NO</b> ha propuesto una lucha armada.

Es falso que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, haya viajado a Rusia a pedir “ayuda armamentista ante las relaciones negativas con países latinoamericanos”, como afirman en Facebook. El video que acompaña a la afirmación está fuera de contexto porque no es actual, sino de 2018.

La última vez que Maduro viajó a Rusia fue en 2019. Desde enero de 2024 , el gobierno ruso ha dicho que está ultimando detalles para una visita del gobernante venezolano.

Si bien Venezuela atraviesa actualmente diferencias con alguno de sus países cercanos en Sudamérica, como Brasil, Argentina y Colombia , por la exigencia de transparencia ante los resultados electorales del pasado 28 de julio de 2024 y por el llamado a detención de líderes opositores , Maduro NO ha propuesto un conflicto armado, ni viajó inesperadamente a Rusia para “fortalecer su defensa nacional”, como se lee, también, en letras superpuestas en el video que circula en redes sociales.

Un video de hace seis años

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , a partir de una captura del video que circula en Facebook, hallamos, entre varios resultados, que el video corresponde a una visita que hizo Nicolás Maduro en 2018 a Rusia. La cuenta en X de Prensa Presidencial de Venezuela informó el 4 de diciembre de 2018 que Maduro había arribado a Moscú.

La publicación de Prensa Presidencial de Venezuela tiene un video, que es el mismo que circula actualmente en redes con la falsa afirmación de la petición de “ayuda armamentista”.

Nicolás Maduro viste completamente de negro y va descendiendo de un avión de la mano de su esposa, Cilia Flores, que va vestida igual de negro con una bufanda roja y el cabello rubio suelto. Detrás de ellos se observa un militar vestido de verde y un hombre de traje oscuro y un papel blanco en las manos.

Otras reseñas que hallamos con la búsqueda inversa de imágenes, confirman que se trata de la visita de Nicolás Maduro a Rusia hace casi seis años.

Asimismo, comprobamos con una búsqueda con palabras clave en Google que Nicolás Maduro no ha propuesto un conflicto que requiera “ayuda armamentista” con países de Latinoamérica.

Conclusión

Publicaciones en Facebook afirman que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, viajó a Rusia a pedir “ayuda armamentista ante las relaciones negativas con países latinoamericanos”, pero eso es falso. Al posteo que afirma tal cosa le acompaña un video que está fuera de contexto porque no es actual, sino de 2018. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, en X Search Advanced y con palabras clave nos llevaron al video original de hace seis años y a reseñas de medios de comunicación de Venezuela, que informaron de la visita. La última vez que Maduro viajó a Rusia fue en 2019. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

