Gobiernos de Brasil y Colombia, aliados de Maduro, expresan "profunda preocupación" por la orden de detención contra líder opositor venezolano Edmundo González

Los gobiernos de Brasil y Colombia, aliados de Maduro, expresaron este martes su "profunda preocupación" luego de que un juez chavista ordenara el lunes la detención del líder opositor venezolano Edmundo González, rival de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones.

De acuerdo con el comunicado, en el que es notable la ausencia de México entre los países signatarios, la decisión "dificulta encontrar una solución pacífica" a la crisis que vive Venezuela desde las elecciones de julio pasado.

Los gobiernos liderados por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, aseguraron en un comunicado conjunto que "esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia", aseguraron los dos gobiernos.

Ninguno de los tres países ha reconocido aún la victoria de Maduro, pero tampoco se han decantado por González Urrutia, apostando a pedir que se publiquen las actas electorales y a abrir sendas de diálogo con las dos partes.

EEUU también se pronuncia tras la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia

Estados Unidos, sin relaciones formales con Venezuela desde hace cinco años, sopesa ahora "una serie de opciones" para demostrar a Maduro "que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias", afirmó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

"Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

Mientras que Brian Nichols, representante estadounidense para América Latina y el Caribe, calificó la orden de arresto como "injustificada".

¿Por qué la fiscalía emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia?

Edmundo González fue citado por la fiscalía hasta en tres ocasiones para que declarara en una investigación por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el gobernante Maduro en los comicios.

La fiscalía venezolana ya había advertido la semana pasada, en el tercer llamado a comparecer dirigido a González, que solicitaría una orden de captura contra el excandidato opositor aludiendo a que había “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la justicia.

Tras no asistir a la tercera citación la fiscalía emitió una orden de arresto por varios delitos que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje".

Edmundo González Urrutia descarta refugiarse en una embajada tras la orden de arresto en su contra

González Urrutia descartó por ahora asilarse en alguna embajada en Venezuela tras ser emitida una orden de captura en su contra

"Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial", explicó este martes su abogado José Vicente Haro a las afueras de la residencia de González Urrutia en Caracas. La orden, a cargo de la policía judicial, no ha sido ejecutada.

Haro indicó que el opositor por ahora no ha buscado refugio en ninguna delegación diplomática.

"No se ha pedido el asilo. Es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia", dijo.

Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para María Corina Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en protestas poselectorales, que registraron 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos, entre estos un centenar de menores de edad.

