Ni en Texas ni en Las Vegas: ese video de un supuesto dron es una creación digital

El autor del video, que proviene de TikTok, describió que se trata de una creación digital.

Circula en Facebook e Instagram un video de un supuesto dron negro de grandes proporciones sobrevolando una ciudad al atardecer. Las diferentes publicaciones sitúan la grabación en Texas o Las Vegas, pero eso es falso, se trata de una creación digital que saltó de TikTok a otras redes sociales como desinformación.

“Aperece [sic] dron extraterrestres sobre las vegas [sic]!” y “Supuesto dron del tamaño casi de un carro es grabado nitidamente en Texas, EEUU”, se lee en mensajes de Facebook e Instagram, junto a un video de poco más de un minuto.

True Media , una herramienta gratuita para detectar creaciones de inteligencia artificial (IA) arrojó en su análisis que la voz que narra la supuesta grabación tiene una evidencia de haber sido creada por un generador de IA o por un clon. “Ok, estoy grabando esto y ese es uno de esos drones de los que todo el mundo habla. Justo ahí y al principio pensé que era el pájaro del gueto, pero no lo es. Aquí vamos…¿qué es eso?”, se escucha en inglés en la grabación.

Sin embargo, TrueMedia no pudo dar un veredicto firme y detalla que el video pudiese ser auténtico o manipulado porque los “modelos de visión por ordenador no identificaron ningún rostro (posiblemente debido al encuadre o a la resolución), lo que queda fuera de nuestro objetivo”.

En la parte inferior de los videos que circulan en Facebook e Instagram afirmando sobre el supuesto avistamiento del dron en Las Vegas y/o Texas, se lee el nombre de un usuario de TikTok.

Desde elDetector revisamos la cuenta del usuario iceman_fox1 que describe su perfil como de “realidad mixta”. En el feed está el mismo video que circula en Facebook e Instagram como el supuesto avistamiento del dron en Las Vegas o Texas. La descripción de la grabación dice : “Gran dron del tamaño de un coche avistado en Las Vegas, NV”, seguido de una serie de etiquetas. Más abajo, aclara: “Este video fue creado digitalmente”.

Conclusión

Es falso que ese video en el que se ve un supuesto dron negro de grandes proporciones sobrevolando una ciudad al atardecer sea el avistamiento de un dron en Las Vegas o Texas, como afirman en redes sociales. La grabación es una creación digital que saltó de TikTok a otras redes. Lo verificamos con TrueMedia, una herramienta gratuita que detecta creaciones de IA, que arrojó que la voz que narra la supuesta grabación tiene una evidencia de haber sido creada por un generador de IA. También con la confirmación de la persona que creó originalmente el video en TikTok, que escribió en la descripción: “Este video fue creado digitalmente”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

