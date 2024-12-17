Gobierno insiste en que los misteriosos drones no son una amenaza; Trump acusa sin pruebas de ocultar información

Frente a acusaciones sin pruebas de Donald Trump por supuesta falta de transparencia del gobierno, la Casa Blanca insistió este lunes: los misteriosos drones que han causado recientemente gran inquietud en algunos estados de Estados Unidos están volando legalmente y no suponen ninguna amenaza a la seguridad nacional.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que los recientes avistamientos son una combinación de drones legales, aeronaves y estrellas. Además, recordó que hay cerca de un millón de drones registrados de forma legal en EEUU, por lo que es normal ver a esos aparatos en el cielo.

"Los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden que operan “legal y legalmente”, así como aviones, helicópteros e incluso estrellas que se confundieron por error como drones", explicó.

El portavoz agregó que las autoridades no han "identificado nada anómalo ni ningún riesgo para la seguridad nacional o pública en el espacio aéreo de Nueva Jersey ni en otros estados del noreste".

Kirby admitió las críticas recibidas en los últimos días por no haber dado más información sobre este fenómeno. Se justificó en que las autoridades querían tener más datos y un análisis adicional de lo ocurrido y remarcó que el gobierno está ahora siendo “abierto y transparente”.

Trump insiste en que hay “algo extraño” respecto a los avistamientos

Sin embargo, Trump volvió a arremeter el lunes contra el gobierno del mandatario saliente, el demócrata Joe Biden, al afirmar que las autoridades federales estaban escondiendo información sobre los avistamientos.

"El gobierno sabe lo que está sucediendo", dijo Trump en su resort Mar-a-Lago en Florida, sin ofrecer ninguna prueba para respaldar su afirmación.

"Nuestros militares lo saben y nuestro presidente lo sabe. Y por alguna razón, quieren mantener a la gente en suspenso", insistió en su primera conferencia de prensa posterior a las elecciones de noviembre en las que se alzó ganador.

Trump, quien asumirá su segundo mandato el 20 de enero, dijo que no creía que "el enemigo" estuviera detrás de los drones "porque si fuera el enemigo, lo destruirían". Pero insistió en que "algo extraño está pasando".

El republicano dijo que algunos de los drones habían sido vistos sobre su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, por lo que bromeó diciendo que quizá no pasaría el fin de semana allí. Este domingo, incluso sugirió que deberían ser derribados.

El gobierno ya insistió en que no había ninguna amenaza para la seguridad relacionada con este caso.

Pero incluso el propio partido de Biden se escucharon algunas críticas, como las del senador demócrata Chuck Schumer, que pidió que se tomen medidas para facilitar a las autoridades estadounidenses la tarea de "derribar" cualquier dron que se considere una amenaza.

“Poca o ninguna evidencia” de actividad amenazante en Nueva Jersey, dice su gobernador

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy, dijo este lunes que los dispositivos para detectar drones desplegados en el estado la semana pasada encontraron “poca o ninguna evidencia” de actividad amenazante.

Murphy dio a conocer que hubo 12 avistamientos de presuntos drones el sábado y uno el domingo. Afirmó que el equipo de detección utilizado era lo suficientemente potente como para desactivar los drones, aunque agregó que eso no es legal en suelo estadounidense.

Así, se unió a los llamados de funcionarios de otros estados para que el Congreso les permita lidiar con los drones, dado que casi todo el poder ahora recae en el gobierno federal.

"Es extraordinario para mí que una nación tan grande y poderosa como la nuestra tenga las deficiencias que hemos visto ahora en vivo en relación con las incursiones con drones", dijo Murphy.

Otras autoridades federales, incluido el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, han repetido que no hay señales de que los operadores de drones hayan demostrado malas intenciones, ni hay evidencia de participación extranjera.

"No hay duda de que la gente está viendo drones", dijo Mayorkas en ABC el domingo. "Pero quiero asegurarle al pueblo estadounidense que estamos en eso. Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales y locales".

Este lunes, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, dijo que los funcionarios de defensa no han detectado nada que indique que los drones estén siendo controlados por un país extranjero.

Afirmaciones inverosímiles y teorías de conspiración sobre los drones misteriosos

En los últimos dos días, sin embargo, autoridades estatales de Nueva York y Pensilvania también solicitaron equipos de detección de drones a los funcionarios federales.

También en Connecticut, tras informes sobre avistamiento de drones, la policía estatal dijo que estaba monitoreando la situación.

“Uno de los avistamientos de drones tenía la palabra Frontier en la parte posterior, era una aerolínea”, reconoció este lunes el gobernador de Connecticut, el demócrata Ned Lamont. “Pero algunos de ellos son grandes e inexplicables y vamos a llegar al fondo de esto. En este momento, lo que hacemos es asegurarnos de que nuestra seguridad y los aeropuertos sean seguros”.

Pero eso no ha tranquilizado a todos. Las teorías de conspiración sobre actores extranjeros, el gobierno de EEUU y el "estado profundo" abundan en internet, mientras que los funcionarios electos preocupados por las amenazas a las bases militares, aeropuertos y otros lugares han aumentado sus llamados a los funcionarios federales para que actúen.

Autoridades ya habían rechazado anteriormente cualquier sugerencia de participación extranjera, incluidas las afirmaciones inverosímiles de que los drones se originaron en una "nave nodriza" iraní o china en el mar.

El fin de semana, más avistamientos sospechosos de drones llevaron a un cierre temporal del espacio aéreo en la Base Aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, Ohio, y a la detención de dos hombres en Boston acusados de volar un dron "peligrosamente cerca" del Aeropuerto Internacional Logan.

