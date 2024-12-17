¿Es un dron o un avión? Cómo distinguirlos en medio de la preocupación por los misteriosos drones en EEUU

Video Sobrevuelo de misteriosos drones en varios estados: hay temor por la posibilidad de accidentes aéreos

Docenas de misteriosos naves no tripuladas o drones vistos por primera vez en Nueva Jersey el mes pasado y que ahora han sido reportados en otras partes de Estados Unidos han suscitado preocupación entre residentes y funcionarios.

Parte de la preocupación proviene de los drones que inicialmente fueron vistos cerca del Arsenal de Picatinny, una instalación de investigación y fabricación militar de Estados Unidos, y sobre el campo de golf del presidente electo, Donald Trump, en Bedminster.

PUBLICIDAD

Ante la preocupación, las autoridades han buscado apaciguar las especulaciones al sostener que la mayoría de los objetos han sido vistos en múltiples localidades del país.

El lunes, el secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryde, dijo que los primeros análisis indican que la mayoría de los objetos que han sido vistos en realidad han sido “aeronaves tripuladas” que han sido confundidas con drones por la población. Los expertos que estudian los sistemas de aeronaves no tripuladas, más conocidos como drones, dicen que puede ser difícil precisar que efectivamente se trata de estas si se les mira a kilómetros de distancia. Pero hay algunas pistas que pueden ayudar a distinguirlas.

Una luz en el cielo por la noche puede malinterpretarse fácilmente, según John Slaughter, director del Centro de Investigación y Operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la Universidad de Maryland.

"No puedes simplemente salir y decir: 'Oh, eso no es un dron', o 'ese es uno'. Todo lo que realmente puedes decir de hecho es: "Vi una luz en el cielo", dijo Slaughter.

A continuación, algunos consejos sobre cómo distinguir entre drones y otras aeronaves en el cielo:

¿Esas luces intermitentes son un avión?

Todos los aviones y helicópteros tienen luces intermitentes y, por lo general, al menos una luz roja anticolisión, a menudo dos. También tienen luces de navegación, rojas y verdes que brillan de forma constante como las que se encuentran en los barcos.

Muchos portan luces estroboscópicas blancas parpadeantes en las puntas de sus alas. Y tienen luces de aterrizaje brillantes.

PUBLICIDAD

Los drones que vuelan de noche solo deben tener una luz brillante y anticolisión que sea visible a 3 millas de distancia.

Pero los propietarios de drones pueden añadir otras luces, por lo que algunos tienen más de una. Los drones son más pequeños, por lo que cuando tienen varias luces están cerca unas de otras. Pero por la noche a menudo no es posible averiguar exactamente qué tan lejos están.

"Una luz es solo un punto brillante", dijo Slaughter. "Y podría estar a 100 yardas de distancia, podría estar literalmente a 40 millas de distancia, y se ve igual".

¿Qué ruido hace un dron al volar?

Los drones tienden a ser más silenciosos y usualmente emiten un zumbido más agudo que el generado por los motores o las hélices que impulsan aviones y helicópteros. Pero los drones más grandes pueden ser más ruidosos y ese sonido puede ser difícil de discernir desde la distancia.

Los drones que pesan más de media libra pueden tener un número de identificación que se muestra en el exterior.

"Ciertamente no lo verías por la noche y tendrías que estar de cerca para verlo, ya sabes, durante el día", dijo Paul R. Snyder, director del programa del Sistema de Aeronaves No Tripuladas en la Escuela de Ciencias Aeroespaciales de la Universidad de Dakota del Norte.

¿Cómo se mueve un dron cuando vuela?

Los aviones e incluso los helicópteros tienden a moverse suavemente en el aire, pero los drones multicóptero pueden detenerse en un punto específico, girar 90 grados e invertir su rumbo, dijo Slaughter.

PUBLICIDAD

"Ese tipo de movimiento puede darte una pista de que estás mirando un dron, no un avión", dijo.

Y la gran mayoría de los drones operará por debajo de los 400 pies, siguiendo las regulaciones federales.

En medio del debate sobre los drones misteriosos vistos en partes de la Costa Este de Estados Unidos, múltiples agencias de seguridad estadounidenses han descartado riesgos a la seguridad nacional. El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la policía estatal y otras agencias investigan los avistamientos.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y la policía han subrayado que los drones no parecen representar una amenaza para la seguridad pública. Pero muchos legisladores estatales y municipales han pedido reglas más estrictas sobre quién puede volar drones y que se les permita derribarlos a disparos.

Por su parte, Trump ha pedido al gobierno difundir la información que tiene sobre los drones o dispararles y derribarlos. Además, sugirió sin brindar evidencia que el gobierno federal podría estar ocultando información sobre los drones.

Mira también: