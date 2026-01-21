Noticias Vuelven a aplazar la audiencia de Abigael González Valencia, alias "El Cuini", en Washington Los abogados de 'El Cuini', identificado como el cuñado de 'El Mencho', y la Fiscalía de Estados Unidos buscan negociar un acuerdo de culpabilidad.

La audiencia del narcotraficante mexicano Abigael González Valencia, alias El Cuini, fue aplazada este miércoles 21 de enero de 2026 por segunda ocasión.

Programada para realizarse este día en Washington DC, la audiencia del cuñado de Nemesio Osegera Cervantes El Mencho y principal operador financiero de la operación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue aplazada para el próximo 12 de marzo.

Es la segunda vez que la defensa del narcotraficante consigue el aplazamiento de la audiencia, toda vez que el pasado 24 de octubre pasado obtuvieron un aplazamiento para enero de este año.

Los abogados de El Cuini y la Fiscalía de Estados Unidos buscan negociar un acuerdo de culpabilidad, luego de que en agosto de 2025 el narcotraficante fuera trasladado desde México para enfrentar disntitos cargos.

¿Quién es 'El Cuini' y de qué se le acusa?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, González Valencia es uno de los líderes de Los Cuinis, cártel responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos.

El narcotraficante enfrenta tres cargos: