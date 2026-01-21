Asesinatos

Joven mexicano envía por error video de asesinato a su madre y ella lo denuncia

El video donde el joven profana el cuerpo y confiesa el crimen se filtró, por lo que ahora queda como evidencia del delito que, por error, le confesó a su madre.

Un caso ha conmocionado a las redes sociales. Se trata de la historia de un joven que envió por error a su propia madre, el video de un asesinato que en las escenas él mismo dice haber cometido.

Los detalles del crimen fueron difundidas por las propias autoridades mexicanas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso del joven identificado como Ulises Erique “N” por su probable participación en el delito de homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 17 de enero de 2026.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre del joven mexicano, Ulises Erique “N” habría reconocido haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca. Pero eso no es todo, pues reconoció lo que había hecho a través de fotografías y videos que envió por mensajería instantánea, luego de informarle que se encontraba en un evento musical en una zona ubicada al sur de Ciudad de México.

Madre denuncia a su propio hijo tras enviarle mensaje del crimen por error

Luego de recibir el mensaje donde Ulises Erique “N” había reconocido el crimen, su madre lo denunció con las autoridades.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la capital mexicana desplegaron un operativo en el lugar donde habrían ocurrido los hechos. Más tarde, Ulises Erique “N” fue localizado y detenido aproximadamente a 1.2 millas del sitio, donde también fue asegurada el arma blanca relacionada con el crimen.

Se detalló que en la audiencia inicial,autoridades mexicanas presentaron las pruebas ante el juez, quien dictó la vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva, por lo que fue ingresado a una cárcel conocida como Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Video que envió a su mamá por error circula en redes sociales

En redes sociales circula el videl de Ulises Erique “N” que envió por error a su propia madre y en el que presume el crimen.

En las imágenes, el joven mexicano no ocultaba su rostro ni su voz. Al contrario, presumía el crimen con frases como: "Este güey sí está muerto, para que no hablen."

Según él mismo dice, Ulises Erique “N” asesinó a un hombre conocido " El Mogli", a quien confisa haber asesinado y luego tirado sobre el cesped, junto a una barda.

En uno de los videos, el propio Ulises Erique “N” se graba junto al cuerpo sin vida mientras dice: "Mira, muerto el hijo de su madre."

En otra grabación, profana el cuerpo de la víctima para demostrar que ya no tenía vida. Además, muestra sus manos con evidencias del crimen, mientras posa para fotografías.

