Noticias Alcalde de Providence firma orden ejecutiva que prohíbe a ICE utilizar propiedades de la ciudad La orden ejecutiva impide a los agentes federales de inmigración usar los recintos de la ciudad como áreas de preparación o lugares de procesamiento.

El alcalde de Providence, Rhode Island, Brett Smiley, firmó este miércoles 21 de enero una orden ejecutiva que prohíbe al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) utilizar propiedades de la ciudad para actividades de control de inmigración civil.

La orden ejecutiva impide a los agentes federales de inmigración usar los recintos de la ciudad, ya sea como área de preparación, lugar de procesamiento o sitio operativo.

En noviembre del año pasado, un operativo de ICE en Providence derivó en la detención equivocada de un pasante de 16 años afuera del tribunal estatal, un hecho captado en video que generó reclamos sobre el actuar de agentes en sedes judiciales.

El joven iba camino a la escuela junto a un juez cuando fue interceptado. El arresto provocó indignación en la comunidad.

Detienen a cuatro estudiantes en Minnesota

Mientras tanto, al norte de Mineápolis, cuatro estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, incluido un niño de cinco años, fueron detenidos por agentes del ICE en las últimas semanas, según información de autoridades locales.

Durante una rueda de prensa, la superintendente del distrito, Zena Stenvik, informó que el menor de cinco años fue arrestado junto con su padre en la entrada de su vivienda tras regresar del preescolar.

En medio de las protestas por las redadas migratorias del gobierno federal, un funcionario de defensa dijo a la agencia The Associated Press que el Ejército de Estados Unidos ha ordenado a varias docenas de soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minneapolis, si es necesario.