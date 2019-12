Los LeBarón tras su reunión con AMLO: "Estamos dispuestos a esperar" pero "también exigiremos"

"Sí hay avances. Estamos contentos con los resultados hasta hoy de la investigación, pero no podemos decir más porque es peligroso incluso para nosotros mismos" , dijo Adrián LeBarón a periodistas –citado por Televisa– tras salir de la reunión. Tampoco precisó si en el diálogo se abordó el pedido de la familia al mandatario Donald Trump de designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos , que desató polémica debido a que algunos los catalogaron de "vende patria" y que generó tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

AMLO, acrónimo con el que se le conoce al presidente, ha dicho en varias ocasiones que no puede brindar detalles sobre la investigación que las autoridades llevan adelante con ayuda del FBI para no poner en riesgo sus resultados.

"Ayudaremos, pero también exigiremos"

"No somos enemigos de las autoridades, queremos hacer de nuestra parte lo que se requiera. Nos dijeron que hay algunos (detenidos), los nombres no, no nos dieron esa información. Estamos estableciendo que queremos ayudar a la autoridad, pero también le vamos a exigir", afirmó citado por El Universal Adrián LeBarón, una de las caras más visibles de los LeBarón, una familia mormona de origen estadounidense asentada desde hace décadas en Chihuahua que fue víctima en el pasado de la violencia relacionada con grupos criminales.