Corte de Miami sentencia a Genaro García Luna y a su esposa a pagar $2,488 millones en una demanda del gobierno mexicano

Video Genaro García Luna solicita apelación a su condena de 38 años de prisión en EEUU por narcotráfico

Un tribunal de Florida condenó este jueves al exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, quien ahora cumple una larga pena de prisión en Estados Unidos, a pagar más de 748 millones de dólares por aceptar sobornos de narcotraficantes.

Su esposa, Linda Cristina Pereyra, también fue sentenciada y deberá entregar más de 1,700 millones de dólares, ordenó la jueza Lisa Walsh.

García Luna fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos por aceptar sobornos masivos para ayudar a narcotraficantes.

El exsecretario de Seguridad Pública federal de México fue hallado culpable por un jurado de Nueva York en 2023 por aceptar millones de dólares para proteger al violento Cártel de Sinaloa, al que supuestamente combatía. Es el funcionario mexicano de más alto nivel condenado en Estados Unidos.

Fue secretario de Seguridad del entonces presidente mexicano Felipe Calderón de 2006 a 2012.

Tras dejar el cargo, García Luna se mudó a Florida, y de acuerdo con sus abogados, era un empresario legítimo que realizaba consultorías, antes de ser detenido en 2019.

García Luna y sus socios crearon empresas que obtuvieron 30 contratos gubernamentales sospechosos, mientras era el principal funcionario de seguridad de México en 2006-2012 y durante seis años después.

Los contratos eran por conceptos como vigilancia, monitoreo y equipos de comunicaciones utilizados en prisiones y en labores de inteligencia. Los acuerdos estaban presumiblemente inflados, y en un caso, el contrato fue simplemente falsificado.

García Luna presuntamente destinó el dinero de los contratos de seguridad penitenciaria y tecnología de inteligencia gubernamental a cuentas en paraísos fiscales, muchas de ellas en Barbados, y luego lo envió a Miami para comprar lujosos condominios y coches de época.

Adquirieron varios Ford Mustang de colección ensamblados entre las décadas de 1960 y 1970, y también vehículos deportivos de lujo como Lamborghinis y Ferraris.

