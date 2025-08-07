Por qué el gobierno de Trump sancionó al popular rapero mexicano El Makabélico

Video Disminución de cruces irregulares provoca el incremento de otras actividades ilegales en la frontera

El Departamento del Tesoro sancionó al rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabélico o Comando Exclusivo, por su presunta relación con el Cartel del Noreste (CDN).

Ese grupo fue designado por las autoridades de EEUU como "organización terrorista" en enero de este año, y está considerado como sucesora de Los Zetas.

Según el Tesoro, Hernández Medrano "es un socio del Cartel del Noreste y un notorio narcorapero. Los conciertos y eventos de Hernández se utilizan para lavar dinero en nombre de la organización, y el 50% de sus regalías de las plataformas de streaming van directamente al grupo".

Las autoridades explican que el Cartel del Noreste "depende de estas fuentes de ingresos alternativas y de los métodos de blanqueo de capitales para impulsar su empresa criminal, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y la extorsión".

La sanción implica que todos los bienes y propiedades de Makabélico en Estados Unidos quedan congelados y pasan a la supervisión de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y que las transacciones con las propiedades en cuestión también quedan bloqueadas.

El gobierno de EEUU describe al Cartel del Noreste como "una violenta organización terrorista asentada principalmente en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Durante décadas, el CDN se ha dedicado al tráfico de estupefacientes y otras drogas ilícitas, como fentanilo, metanfetamina cristalizada, heroína, marihuana y cocaína. También está implicado en la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas y el secuestro extorsivo".

