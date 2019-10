Las lecciones que deja 'La batalla de Culiacán': una nueva generación de narcos que ataca a los civiles

López Obrador no tardó en responder, calificando “de mal gusto” que un funcionario de EEUU opine sobre asuntos internos de México y aseguró que su administración sí colabora con su vecino del norte. “Hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a las dos naciones, a ellos les importa mucho lo del tráfico de drogas, a nosotros nos importa mucho el que no haya contrabando de armas”.

Un precedente peligroso en Culiacán

El periodista Hugo Gutiérrez, de la agencia gubernamental Notimex, describió en un artículo cómo ciertos “códigos” se violaron en ‘La batalla de Culiacán’. Uno de estos era no dañar a los que viven en el bastión del cartel. Sus pistoleros no respondieron así cuando recapturaron a ‘El Chapo’ en 2014 en un condominio de Mazatlán, ni cuando lo volvieron a arrestar en una calle de Los Mochis en 2016.

“El operativo rabioso de los seguidores de Guzmán López disparando en medio de la sociedad civil para su liberación, incluso con acciones videograbas por ellos mismos, no es comparable a la estrategia criminal que utilizó su padre durante tres distintas detenciones como capo del cartel de Sinaloa”, apuntó. “En Culiacán no sabían lo que significaba aventarse al pavimento junto con sus hijos”.

“Aquí no hay guerra”

Quien gobierna un municipio que ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’ hicieron propio hace décadas afirma que su administración es la primera que no tiene nexos con los capos. “Aquí no hay guerra. El Ejército, los efectivos que llegaron a Culiacán, no vienen a hacer la guerra, no vienen a detener a nadie, vienen a darle seguridad a la población”, dice en un mensaje que también parece conciliar con los narcotraficantes.