El arsenal militar del cartel de Sinaloa: México y EEUU acuerdan reforzar la frontera para evitar el tráfico de armas

Una ametralladora Browning M2 similar a las que usan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que fue instalada en la caja de una camioneta pick up, rifles Barrett calibre 50 capaces de derribar helicópteros, varias armas de guerra tipo AR-15 y múltiples chalecos antibalas.

“Armas para cazar seres humanos”

Para no meterse en un complicado debate político, México no le sugirió a su vecino del norte que promulgue leyes que impongan un mayor control de armas. Trump es un fervoroso defensor de la Segunda Enmienda, que protege el derecho de la población civil a poseer y portar armas, y tiene el respaldo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), que ha repartido una fortuna apoyando campañas electorales y de cabildeo en Washington DC.

Este lunes, la NRA retuiteó a John R. Lott Jr, columnista de Fox News y autor del libro More Guns, Less Crime (Más armas, menos crimen), quien abordó la crisis de violencia en México en un artículo de opinión publicado en el diario The Wall Street Journal: “Con una tasa de homicidios en aumento y leyes estrictas sobre armas, #Mexico demuestra cuán mortal puede ser el control de armas”.