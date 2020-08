Fusiles que derriban helicópteros y atraviesan autos blindados: las nuevas armas favoritas del narcotráfico

A José Hernández le prometieron un pago de 1,000 dólares por cada fusil calibre 50 que le llegara a un traficante en México. Para no despertar sospechas, Hernández reclutó a varios cómplices que buscaban el potente fusil en armerías de Texas, un estado donde hay pocas regulaciones para adquirirlo.

No son los únicos que tienen ese arsenal. Pistoleros del Cartel de Sinaloa lo utilizaron para frustrar el operativo que trató de arrestar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en octubre de 2019. También se vio que tenían una ametralladora Browning M2, similar a las que usan las Fuerzas Armadas de EEUU y que fue instalada en la caja de una camioneta pick up .

Armas militares disponibles en 47 estados

Según la organización Stop U.S. Arms to Mexico, el Ejército de ese país recuperó 554 fusiles calibre 50 entre 2010 y 2018, de los cuales casi todos fueron adquiridos en EEUU.

“A menudo, las armas provienen de Estados Unidos, donde las ventas civiles de rifles de francotirador de alto calibre no están reguladas en casi todos los estados, excepto en tres”, advierte la organización Stop U.S. Arms to Mexico.