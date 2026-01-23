FBI Captura de Ryan James Wedding, exatleta olímpico: así se mueve la lista de los 10 más buscados del FBI Ryan James Wedding, exesquiador olímpico canadiense era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, ahora la lista da otro giro. ¿Quiénes integran esta lista negra en Estados Unidos?

Video Los criminales más buscados por el FBI en Atlanta

Ryan James Wedding, exesquiador olímpico canadiense de 44 años, se entregó en la embajada de Estados Unidos en México para luego ser detenido por el FBI y trasladado a EEUU para enfrentar cargos federales, luego de estar por más de una década prófugo. Wedding, considerado "El Chapo moderno", formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002; sin embargo, las autoridades estadounidenses ahora lo señalan por convertirse en el presunto líder de una organización transnacional de tráfico de cocaína vinculada con el Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

¿De qué se le acusa al jugador exolímpico?

El FBI lo incluyó en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados en marzo de 2025, y las autoridades ofrecían una cuantiosa recompensa de 15 millones de dólares por información que ayudara a su captura.

Wedding enfrenta cargos que incluyen conspiración para distribuir y exportar cocaína, liderar una empresa criminal continua y asesinato de un testigo federal, en operaciones que permitían el tráfico de decenas de toneladas de cocaína anuales desde Colombia a través de México hacia Estados Unidos y Canadá.

¿Quiénes integran la lista de los más buscados por el FBI?

La lista de los “Ten Most Wanted Fugitives” del FBI incluye a criminales especialmente peligrosos o de alto valor para la justicia estadounidense, quienes son buscados por delitos graves como narcotráfico, homicidio, crimen organizado, secuestro o abuso financiero.

La lista actualmente incluye a personas acusadas de narcotráfico internacional, tales como el colombiano Wilver Villegas-Palomino y el mexicano Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. Hasta el momento han sido detenidas 3 personas de las 10 que integran la lista.

1. Ruja Ignatova

Una de las dos únicas mujeres que integran la lista de los 10 más buscados por las autoridades. Ruja Ignatova es originaria de Bulgaria y está acusada por participar en un esquema de fraude a gran escala por miles de millones de dólares a inversores en el mundo. Las autoridades ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información.

PUBLICIDAD

2. Wilver Villegas-Palomino

Originario de Curumani, Colombia, Wilver es conocido también como “El Puerco”, la FBI ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención.

Es acusado de narcoterrorismo y como miembro de alto rango del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Además se le señala por cometer conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Imagen Foto: FBI

3. Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Originario de la India, Patel es señalado de asesinato en primer y segundo grado, agresión en primer y segundo grado, y portación de armas. El FBI ofrece una recompensa de 250 mil dólares por información que conduzca a su arresto.

4. Omar Alexander Cárdenas

Se trata de un hombre hispano originario de California, quien es acusado por presuentamente participar en en el asesinato de un hombre y fuga ilegar para evitar su procesamiento. Según las autoridades sería miembro de una pandilla.

5. Ryan Wedding / Capturado

Se entregó en la embajada de Estados Unidos en México para luego ser detenido por el FBI y trasladado a EEUU.

6. Yulan Adonay Archaga Carias

Es acusado de conspiración para la Extorsión (RICO); conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras. Es originario de Honduras y la FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares por información.

PUBLICIDAD

7. Fausto Isidro Meza Flores

El mexicano que integra esta lista, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es señalado por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína, heroína, marihuana para su importación a los Estados Unidos; así como el uso y posesión de un arma de fuego. Además se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Por la captura del narcotraficante mexicano Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Imagen Oficina Federal de Investigaciones (FBI)

8. Giovanni Vicente Mosquera Serrano

Giovanni Vicente Mosquera Serrano es originario de Venezuela buscado por el FBI como presunto líder de la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, originaria de Venezuela y designada como organización terrorista, y enfrenta cargos federales por conspiración y distribución internacional de cocaína, además de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

9. Alejandro Rosales Castillo / Capturado

Alejandro Rosales Castillo, capturado el 16 de enero de 2026 en México, es un ciudadano estadounidense originalmente buscado por el FBI por su presunta participación en el asesinato de una mujer de 23 años en Charlotte, Carolina del Norte, en 2016, junto con cargos asociados de huidas para evitar el procesamiento.

10. Cindy Rodríguez Singh / Capturada

Cindy Rodríguez Singh, capturada en India en agosto de 2025 y extraditada a Estados Unidos, es una ciudadana estadounidense de Texas que fue buscada por el FBI por cargos de asesinato capital por la muerte de su hijo de cinco años y por huir de las autoridades tras el crimen.

PUBLICIDAD

TLS