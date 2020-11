El inédito retorno del general Salvador Cienfuegos a México: una decisión “ilógica” y con “demasiados cabos sueltos”

“Están diciendo: ‘Voy a aceptar que la cabeza de la Secretaría de la Defensa se vincule con narcos y, para no afectar las relaciones entre ambos países, le voy a quitar los cargos y dejar que lo juzguen en otro país, aunque me esté afectando a mí’. Esto no parece lógico en ningún sentido”, opina Correa.