Donald Trump State of the Union 2026: ¿A qué hora es el 'Estado de la Unión' y dónde ver el mensaje de Trump? Donald Trump acudirá al Capitolio para pronunciar el informe anual ante el Congreso, en un momento marcado por fuertes debates políticos, y un año electoral clave. Te damos todos los detalles del Estado de la Unión.

Video Demócratas planean manifestación alternativa ante discurso de Trump por Estado de la Unión

El State of the Union 2026 del presidente Donald Trump se perfila como uno de los mensajes más esperados del calendario político en Estados Unidos. El mandatario acudirá al Capitolio para pronunciar el informe anual ante el Congreso, en un momento marcado por fuertes debates políticos y sociales en el país y fuera de él.

El discurso del “Estado de la Unión” es una obligación constitucional en la que el mandatario informa sobre la situación del país y presenta sus prioridades legislativas.

Esto es lo que debes saber sobre el mensaje del State of the Union 2026

Esta programado que el mensaje se lleve a cabo el martes 24 de febrero 2026, a las 9:00 p.m. en Washington D.C. (hora del Este de Estados Unidos), como es habitual en este tipo de intervenciones en horario estelar.

La sesión se realiza en el pleno de la Cámara de Representantes, dentro del Capitolio, con la presencia de legisladores, miembros del gabinete y la Corte Suprema.

¿Dónde ver el mensaje del Estado de la Unión?

La transmisión del State of the Union 2026 del presidente Donald Trump estará disponible en varias cadenas televisivas, así como en las cuentas oficiales de La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos.

N+ Univision contará con información minuto a minuto de lo que ocurra en torno al “Estado de la Unión”, desde los posicionamientos de los congresistas y los mensajes que dé el presidente Trump sobre temas como migración, economía, geopolítica, entre otros tópicos.

Se espera que el Partido Demócrata presente una respuesta oficial al informe de Donald Trump. Este contrapunto suele subrayar las diferencias de visión sobre economía, migración, seguridad y política exterior, ampliando el debate público que genera el discurso.

¿Qué temas podría abordar Trump en el State of the Union 2026?

Uno de los ejes centrales del mensaje del mandatario estadounidense estaría enfocado en la economía. Trump ha insistido en priorizar el crecimiento económico, la reducción de impuestos y el fortalecimiento de la industria nacional. Es probable que destaque cifras de empleo, inflación y producción manufacturera para respaldar su gestión.

La política migratoria también se perfila como un tema clave. Durante su segundo mandato, el presidente ha promovido medidas estrictas en la frontera sur y reformas al sistema de asilo, por lo que podría anunciar nuevas acciones ejecutivas o pedir apoyo legislativo en este rubro.

En el ámbito internacional, el presidente podría abordar las relaciones con potencias como China y Rusia, así como la postura de Estados Unidos frente a conflictos globales, entre ellas su intervención para la captura de Nicolás Maduro, o su mediación entre Rusia y Ucrania, así como Oriente Medio.

Tensión en EEUU previo al Estado de la Unión

El State of the Union 2026 se produce en un entorno de alta polarización política. La figura de Trump continúa generando respaldo firme entre sus seguidores, pero también fuerte oposición entre sectores demócratas e independientes, lo que mantiene un clima político tenso en el Congreso.

Además, el país enfrenta debates profundos sobre inmigración, derechos civiles, economía y liderazgo internacional. Las divisiones ideológicas han impactado tanto en la dinámica legislativa como en la opinión pública, reflejándose en protestas y movilizaciones.

El State of the Union 2026 será una radiografía del momento que vive Estados Unidos y una plataforma clave para los meses siguientes, en un año electoral clave para la administración de Donald Trump.