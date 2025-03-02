Musk hace declaraciones engañosas sobre los pagos de FEMA relacionados con migrantes a la ciudad de Nueva York

La segunda semana de febrero, funcionarios de la ciudad de Nueva York informaron que la ciudad había recibido dos pagos del gobierno federal como reembolso por los gastos incurridos al brindar servicios a los migrantes que llegaron a Nueva York, incluyendo 19 millones de dólares para gastos de hotel. Sin embargo, Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), afirmó, sin aportar pruebas, que 59 millones dólares "destinados a la ayuda por desastres en Estados Unidos" se enviaron a "hoteles de lujo" en esa localidad.

PUBLICIDAD

Las afirmaciones de Musk, publicadas en X , la plataforma de redes sociales de su propiedad, reflejaron declaraciones falsas hechas por Donald Trump y otros el año pasado, quienes aseguraron que el dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinado a la ayuda por huracanes se había utilizado para alojar a personas que habían entrado al país de manera ilegal. Como se informó anteriormente, el Congreso había asignado fondos al Programa de Refugio y Servicios del Departamento de Seguridad Nacional, que otorga dinero a entidades no federales para proporcionar vivienda y otros servicios a migrantes en espera de una audiencia de inmigración. El Fondo de Ayuda por Desastres de FEMA es financiado por el Congreso de manera separada.

Sin embargo, en una publicación matutina del 10 de febrero , Musk escribió: “El equipo de @DOGE acaba de descubrir que FEMA envió $59 millones LA SEMANA PASADA a hoteles de lujo en la ciudad de Nueva York para alojar a migrantes ilegales”. Su publicación continuó diciendo: “Ese dinero está destinado a la ayuda por desastres en Estados Unidos y, en cambio, se está gastando en hoteles de alta gama para ilegales”.

La Casa Blanca no ha proporcionado pruebas de que los fondos estuvieran originalmente "destinados a la ayuda por desastres en Estados Unidos", como afirmó Musk. La oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió a una consulta de FactCheck.org, medio aliado de elDetector, al respecto.

PUBLICIDAD

The Associated Press y The New York Times informaron que el dinero que FEMA pagó a la ciudad —no directamente a los hoteles— provino del Programa de Refugio y Servicios. Los fondos para ese programa provienen del presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y FEMA y CBP, ambas agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), coordinan la administración de las subvenciones.

Un funcionario del DHS dijo anteriormente a periodistas que el dinero está "completamente separado" de los fondos que el Congreso asigna a FEMA para ayudar a los residentes de Estados Unidos afectados por desastres naturales.

Además, una portavoz de la ciudad, Liz Garcia, dijo a AP que solo una parte de los 59 millones de dólares se destinó a costos de hotel.

Garcia explicó que la oficina del alcalde recibió recientemente dos pagos del gobierno federal que suman aproximadamente 81 millones de dólares para servicios relacionados con la inmigración. Uno de los pagos fue de aproximadamente 59 millones, de los cuales 19 millones se destinaron a estadías en hoteles, ya que la ciudad ha tenido que acomodar a más de 200,000 migrantes que llegaron desde la primavera de 2022.

PUBLICIDAD

"Los pagos de 81 millones de dólares, dijo Garcia, cubrieron los reembolsos de noviembre de 2023 a octubre de 2024, incluyendo gastos de hotel, seguridad, comida y otros", informó AP. “Garcia dijo que la ciudad postuló en abril, el Congreso asignó el dinero el año pasado y FEMA lo entregó el año pasado”.

Garcia también le dijo a AP que la ciudad no pagó tarifas "de lujo" por los hoteles.

Un informe de julio de la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York indicó que durante el año fiscal 2024, la ciudad gastó un promedio de 156 dólares por noche en habitaciones de hotel para migrantes. Esa tarifa promedio, negociada con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York, fue “1.50 dólares más cara que la tarifa de mercado y 27 dólares más barata que la tarifa de lujo”, según el informe. La mayoría de los hoteles estaban en distritos de la ciudad fuera de Manhattan.

FactCheck.org se comunicó con la ciudad sobre los pagos, pero no recibió una respuesta inmediata. FEMA tampoco respondió a sus preguntas específicas sobre los fondos, pero un portavoz del DHS envió un comunicado diciendo que el DHS ha “recuperado el pago completo” de la ciudad y despidió a cuatro empleados de FEMA responsables de realizar los pagos.

En un comunicado publicado el 12 de febrero, el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, calificó la revocación de más de 80 millones de dólares en fondos asignados por el Congreso como ilegal y aconsejó al alcalde de la ciudad, Eric Adams, que tomara acciones legales.

“Este es dinero que el gobierno federal había desembolsado previamente para refugio y servicios y que ahora falta”, dijo. “Este robo a mano armada de nuestros fondos, directamente de nuestra cuenta bancaria, es una traición a todos los que llaman hogar a la ciudad de Nueva York”.

PUBLICIDAD

Adams dijo en una publicación del 12 de febrero en X que su oficina ya había entrado en contacto con la Casa Blanca para recuperar el dinero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en FactCheck.org el 13 de febrero de 2025 y traducido al español por El Tiempo Latino, gracias a su alianza con FactCheck.org.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.