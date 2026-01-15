Noticias

Trump anuncia formación de la Junta de la Paz en Gaza, ¿quiénes la integran?

El mandatario estadounidense dijo que se trata de la "junta más grande y prestigiosa jamás reunida en ningún momento y lugar".

Univision picture
Por:Univision
add
Video Detalles de la reunión de Trump y Netanyahu: Irán y el plan de paz para Gaza marcaron el encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 15 de enero de 2026 la formación de la Junta de la Paz en Gaza.

Vía la red social Truth, el mandatario estadounidense dijo que se trata de la "junta más grande y prestigiosa jamás reunida en ningún momento y lugar".

Es un gran honor para mí anunciar la formación de LA JUNTA DE LA PAZ
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

¿Quiénes integran la Junta de la Paz?

En el breve mensaje, el presidente de Estados Unidos dijo que miembros de la Junta se anunciarán en breve.

Segunda fase del plan para la paz en Gaza

Estados Unidos anunció el miércoles que estaba avanzando hacia la siguiente fase del alto al fuego para Gaza, una etapa que implica el desarme del grupo Hamás, la reconstrucción y la gobernanza diaria del territorio.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó que el acuerdo que el líder republicano ayudó a negociar estaba entrando en su segunda fase tras dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Estados Unidos anunció el miércoles que estaba avanzando hacia la segunda fase del alto al fuego para Gaza, una etapa que implica el desarme del grupo Hamás, la reconstrucción y la gobernanza diaria del territorio.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo que el presidente republicano ayudó a negociar estaba entrando en su segunda fase tras dos años de guerra entre Israel y Hamás.

¿Qué hará la Junta de la Paz?

Dicha fase incluye el establecimiento de un gobierno tecnocrático en Gaza. El alto al fuego alcanzado bajo el plan de 20 puntos de Trump entró en vigor en octubre y detuvo gran parte de los combates.

Durante la primera fase del acuerdo de tres fases, Hamás liberó a casi todos los rehenes que tenía en su poder a cambio de cientos de palestinos que estaban detenidos por Israel.

Los designados para un comité tecnocrático que Witkoff dijo que se establecería son parte de un plan más amplio para poner fin al gobierno de 18 años de Hamás en Gaza.

Estos administrarán los asuntos diarios en Gaza, bajo la supervisión de la Junta de la Paz liderada por Trump, cuyos miembros están por anunciarse.

Relacionados:
NoticiasGazaPalestinaIsraelDonald Trump

