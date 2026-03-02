Irán

Israel reporta muerte de jefe de Hezbolá: Critica que Líbano “eligió unirse al régimen terrorista de Irán”

La guerra en Irán ha dejado cientos de muertos, entre ellos varios líderes de países de Medio Oriente.

Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel

Este lunes 2 de marzo de 2026, autoridades de Israel reportaron la muerte de un líder de Hezbolá, al tiempo que criticaron a Líbano de unirse “al régimen terrorista iraní”.

En los primeros dos días de guerra en Irán, se han reportado al menos 555 personas muertas y ataques en más de 130 ciudades.

En este LIVEBLOG de N+ Univision puedes seguir las últimas noticias sobre la guerra en Irán y todas las actualizaciones en torno a la Operación Furia Épica.

Video Ataques contra Irán encienden amenaza en crisis petrolera global

Reportan muerte de líder de Hezbolá

En un mensaje en sus redes sociales, las Fuerzas de Israel aseguraron que “Hussein Makled, jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado en un alcance preciso en Beirut”.

Más información en breve

