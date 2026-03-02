Israel Guerra de Irán | Se estrellan varios aviones de EEUU en Kuwait El Ministerio de Defensa de Kuwait reportó que "varios" aviones de combate de EEUU se han estrellado en el país, los tripulantes sobrevivieron.

Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán.

"Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", agregó un portavoz del departamento en un comunicado.

"Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.

También en Kuwait, un periodista de AFP reportó que una humareda negra emergió este lunes de la zona donde se encuentra la embajada de Estados.

Un poco antes, las sirenas habían sonado en la capital kuwaití y las autoridades dijeron que habían interceptado drones. La embajada no indicó si había sido alcanzada pero emitió una advertencia de seguridad, pidiendo que la gente se mantenga alejada del edificio.

"No vengan a la embajada", instó la representación estadounidense en un comunicado. "Hay una amenaza persistente de ataques con misiles y drones", advirtió la legación, que precisó que su personal estaba "confinado en el lugar".

Este lunes, corresponsales de la AFP y residentes escucharon fuertes explosiones en las ciudades de Abu Dabi, Dubái, Doha, Manama y Kuwait.

Los ataques de Irán contra varios países del Golfo en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el sábado han alcanzado bases militares, pero también infraestructura civil, como edificios residenciales, hoteles, aeropuertos y puertos.

