Israel

Guerra de Irán | Se estrellan varios aviones de EEUU en Kuwait

El Ministerio de Defensa de Kuwait reportó que "varios" aviones de combate de EEUU se han estrellado en el país, los tripulantes sobrevivieron.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán.

"Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", agregó un portavoz del departamento en un comunicado.

PUBLICIDAD

Más sobre Israel

Sube tensión en Medio Oriente: Hezbolá lanza ataque contra Israel y la Defensa israelí ataca a "terrorista clave"
1 mins

Sube tensión en Medio Oriente: Hezbolá lanza ataque contra Israel y la Defensa israelí ataca a "terrorista clave"

Mundo
Irán | Últimas noticias: en vivo | Día 2 del conflicto: Israel bombardea Líbano en represalia a Hezbolá
100 Historias
Liveblog

Irán | Últimas noticias: en vivo | Día 2 del conflicto: Israel bombardea Líbano en represalia a Hezbolá

Mundo
Tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, te contamos 5 momentos clave como líder supremo en Irán
2 mins

Tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, te contamos 5 momentos clave como líder supremo en Irán

Mundo
Israel revela la identidad de altos mandos "eliminados" del régimen de Irán
3 mins

Israel revela la identidad de altos mandos "eliminados" del régimen de Irán

Mundo
Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán
1 mins

Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Mundo
Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
¿Dónde Se Encuentra Ayatolá Alí Jamenei Tras Ataque de EUA e Israel contra Irán?
1 mins

¿Dónde Se Encuentra Ayatolá Alí Jamenei Tras Ataque de EUA e Israel contra Irán?

Mundo
Ataque con dron impacta el principal aeropuerto internacional de Kuwait
1 mins

Ataque con dron impacta el principal aeropuerto internacional de Kuwait

Mundo
¿Qué países respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?
2 mins

¿Qué países respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Mundo
Donald Trump anuncia campaña militar masiva de EEUU contra Irán para derrotar a su ejército
2 mins

Donald Trump anuncia campaña militar masiva de EEUU contra Irán para derrotar a su ejército

Mundo

"Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.

También en Kuwait, un periodista de AFP reportó que una humareda negra emergió este lunes de la zona donde se encuentra la embajada de Estados.

Un poco antes, las sirenas habían sonado en la capital kuwaití y las autoridades dijeron que habían interceptado drones. La embajada no indicó si había sido alcanzada pero emitió una advertencia de seguridad, pidiendo que la gente se mantenga alejada del edificio.

"No vengan a la embajada", instó la representación estadounidense en un comunicado. "Hay una amenaza persistente de ataques con misiles y drones", advirtió la legación, que precisó que su personal estaba "confinado en el lugar".

Este lunes, corresponsales de la AFP y residentes escucharon fuertes explosiones en las ciudades de Abu Dabi, Dubái, Doha, Manama y Kuwait.

Los ataques de Irán contra varios países del Golfo en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el sábado han alcanzado bases militares, pero también infraestructura civil, como edificios residenciales, hoteles, aeropuertos y puertos.

Mira también:

Video Misiles iraníes dejan 11 muertos en Israel; continúan bombardeos en Tel Aviv y Jerusalén
Relacionados:
IsraelGobierno de Estados UnidosIránLíbanoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX