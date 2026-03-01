Israel Sube tensión en Medio Oriente: Hezbolá lanza ataque contra Israel y la Defensa israelí ataca a "terrorista clave" Las Fuerzas de Defensa de Israel respondió con un ataque selectivo contra terroristas de alto rango de Hezbolá en Beirut, luego de que el grupo terrorista lanzara un primer ataque.

Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel

El grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó el lunes que lanzó cohetes y drones contra Israel durante la noche en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con un ataque selectivo contra terroristas de alto rango de Hezbolá en Beirut.

Asimismo, las fuerzas israelíes dieron a conocer que "atacaron a un terrorista clave de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano.

צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד, מחבלים בכירים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות.



במקביל, צה"ל תקף מחבל מרכזי מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.



פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 2, 2026



Las Fuerzas israelíes acusaron que Hezbolá está operando en nombre del régimen iraní, abriendo fuego contra civiles israelíes y llevando la ruina al Líbano.

Por ello, anunció que las tropas del Ejército de Israel se han preparado para un escenario como este como parte de la Operación “León Rugiente” y anunciaron que se encuentran listos "para un escenario en múltiples frentes".

Por su parte, Hezbolá informó que lanzó una serie de misiles y enjambre de drones contra Israel "en represalia por la sangre pura de... el ayatolá imán sayyid Alí al Husseini Jamenei... y en defensa del Líbano y de su pueblo, y en respuesta a los repetidos ataques israelíes".

Israel pide a civiles evacuar sus hogares en Líbano

El Ejército de Israel instó a los habitantes de 50 aldeas de Líbano a evacuar sus hogares ante el contraataque israelí, tras el ataque del grupo terrorista de Hezbolá.

De acuerdo con AP, el ataque de Hezbolá se produjo en respuesta a la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que mató a el ayatolá Alí Jamenei.

La defensa israelí instó a los civiles a evacuar sus hogares y alejarse al menos 1,000 metros de las aldeas hacia zonas abiertas.

TLS