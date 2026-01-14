Gaza Gaza está entrando en la segunda fase del plan de alto el fuego, dice el enviado especial de Trump Estados Unidos anunció el avance hacia la fase dos del cese al fuego en Gaza que incluye el desarme de Hamas y un gobierno de transición

Video Israel mata cientos de palestinos tras romper el alto al fuego en Gaza

Estados Unidos informó este miércoles que el plan de alto el fuego en Gaza avanza hacia su segunda fase, la cual contempla el desarme de Hamas, la reconstrucción del territorio y el establecimiento de una administración palestina de expertos que operará bajo supervisión estadounidense.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, anunció mediante la plataforma X que el acuerdo de cese al fuego mediado por el mandatario republicano ingresa a esta nueva etapa después de dos años de conflicto entre Israel y Hamas. El comunicado indica que se establecerá un gobierno tecnocrático en Gaza.

Witkoff no proporcionó detalles sobre quiénes integrarán la nueva administración palestina de transición que gobernará el territorio. La Casa Blanca tampoco ofreció información adicional al respecto de manera inmediata.

Estados Unidos espera que Hamas devuelva inmediatamente al último rehén fallecido como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo Steve Witkoff



El anuncio señala un avance en el proceso, aunque el nuevo gobierno en Gaza y el alto el fuego enfrentan múltiples desafíos significativos. Entre estos se encuentran el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para supervisar el acuerdo y el complejo proceso de desarmar a Hamas.