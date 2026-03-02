Irán ¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán La escalada tras los ataques a Irán elevó la tensión en Medio Oriente, por lo que China se pronunció y mandó un mensaje

Video Refuerzan seguridad en la ciudad de Nueva York tras ataques a Irán

Luego de los ataques contra Irán y la respuesta con misiles en la región, China envió un mensaje directo por los conflictos en Medio Oriente, en N+ Univision te compartimos qué indicó.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que Pekín está dispuesto a asumir un "papel constructivo" para frenar los combates, al tiempo que pidió el cese inmediato de las operaciones militares.

China también está dispuesta a desempeñar un papel constructivo, incluyendo la defensa de la justicia, la lucha por la paz y el cese de la guerra a través de la plataforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Wang Yi, canciller de China.

En ese sentido, las declaraciones fueron realizadas por Wang Yi, canciller de China, en conversaciones telefónicas con sus homólogos de Omán, Irán y Francia, según reportes difundidos por medios la emisora estatal CCTV.

PUBLICIDAD

China pide alto al fuego

En diálogo con Badr Albusaidi, ministro de Exteriores de Omán, Wang expresó apoyo a los esfuerzos de mediación que ese país ha impulsado en los últimos años, incluidos contactos indirectos entre Irán y Estados Unidos.

El funcionario chino señaló que su gobierno está dispuesto a actuar en foros multilaterales, particularmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, para promover un alto al fuego y evitar una mayor expansión del conflicto.

En una conversación separada con el canciller iraní, Wang manifestó que China apoya a Teherán en la defensa de su soberanía e integridad territorial tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Jean-Noël Barrot, Wang advirtió sobre el riesgo de una confrontación más amplia y señaló que las grandes potencias no deberían recurrir a la fuerza basándose en su superioridad militar. Además, reiteró que la cuestión nuclear iraní debe resolverse por la vía política y diplomática.

Las grandes potencias no pueden atacar arbitrariamente a otros países basándose en su superioridad militar. Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China.



Hasta ahora, el conflicto ha dejado también bajas estadounidenses. El presidente Donald Trump advirtió que la confrontación con Irán podría prolongarse durante varias semanas.

Video Cobertura N+ Univision | Furia Épica: Ataque en Irán



Con información de AFP.