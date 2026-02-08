Noticias

Tormenta Marta en Marruecos deja al menos 4 muertos y causa daños

Las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por la tormenta Marta han dejado al menos cuatro muertos y daños en varias regiones de Marruecos.

picture
Por:N+ Univision y AP
Video ¿Lluvia de iguanas en Florida? Te explicamos por qué puedes encontrarte a los reptiles así en esta época

Las inundaciones repentinas causadas por una tormenta en el norte de Marruecos dejaron al menos cuatro muertos, en un momento en que el país lidia con intensas lluvias y liberaciones de agua de presas sobrecargadas que obligaron a efectuar evacuaciones masivas, indicaron autoridades locales el domingo.

Tres niños —una niña y dos niños de entre 2 y 14 años— y un hombre de poco más de 30 años murieron en un coche que fue arrastrado en un pueblo cerca de Tetuán, a unos 270 kilómetros (168 millas) al norte de la capital Rabat, según un comunicado del Ministerio del Interior en el que citó a autoridades locales. Otra persona sigue desaparecida.

Autoridades locales indicaron que abrirán una investigación sobre lo sucedido.

Las inundaciones repentinas fueron provocadas por un sistema de tormentas conocido como Marta, que se trasladó al país africano el fin de semana y arrojó hasta 92 milímetros (3,6 pulgadas) de lluvia en algunas ciudades del norte, le dijo Houssine Youabed, de la Dirección General de Meteorología de Marruecos, a The Associated Press. La tormenta Marta también alcanzó a los países vecinos España y Portugal.

Video Inundaciones ponen en riesgo a una represa en Minnesota de más de 100 años: hay varios cortes eléctricos


Días antes, otra tormenta, de nombre Leonardo, azotó el norte de África y la península ibérica. En Marruecos causó desbordamientos de presas y ríos, dañando viviendas y cultivos, provocando pequeños deslizamientos de tierra y obligando a más de 150.000 personas a evacuar.

En un giro positivo, el clima turbulento también ha asegurado al menos un año de suministro de agua potable para Marruecos y ha incrementado los recursos para el crucial sector agrícola del país, indicaron las autoridades, proporcionando alivio tras una sequía de varios años.
Video ¿Cómo prepararse para una situación crítica en casa?
