Cámara de seguridad muestra como una bolsa de globos explota en un ascensor en un edificio en la India

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una bolsa llena de globos explotó dentro de un ascensor en la ciudad de Bombay, India.

El incidente ocurrió el pasado 2 de febrero y fue difundido por el canal CNN News 18.

Investigan causas de la explosión

En las imágenes se observa cómo tres personas ingresan a un elevador cargando una enorme bolsa de globos, aparentemente inflados con gas inflamable.

Segundos después de que las puertas se cierran, una chispa desata una rápida explosión que envuelve el interior del ascensor en llamas.

En cuestión de instantes, todos los globos estallan, generando fuego y humo que también alcanzan una maleta colocada en el suelo.

A pesar de la magnitud del incidente, las tres personas lograron salir del elevador por su propio pie una vez que las puertas se abrieron. De acuerdo con los primeros reportes, dos de los ocupantes resultaron ilesos, mientras que uno sufrió quemaduras en el brazo, el cuello y el estómago, por lo que recibió atención médica.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el tipo de gas utilizado en los globos y esclarecer las causas exactas de la explosión.

ALM

Relacionados:
NoticiasExplosionesIndia

