Renuncia el jefe de gabinete británico por nombramiento de embajador en EEUU vinculado a Epstein

El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, Morgan McSweeney, anunció este domingo su renuncia tras reconocer que aconsejó al líder laborista nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a los señalamientos por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, Morgan McSweeney expresó que fue una mala decisión haber aconsejado a Starmer nombrar a Mandelson.

Dalai Lama niega vínculos con Epstein

A través de su cuenta de X, Dalai Lama confirmó que nunca se había reunido con Jeffrey Epstein, ni participó en “ninguna reunión” y tampoco tuvo alguna interacción con él .

Esto surge como respuesta después de que se diera a conocer que en los documentos que liberó el gobierno de Estados Unidos se mencionara al Dalai Lama.

Exministro francés ofrece su renuncia al Instituto del Mundo Árabe por el caso Epstein

El exministro francés Jack Lang propuso el sábado 7 de febrero su renuncia al Instituto del Mundo Árabe en París, tras acusaciones sobre sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein.

La renuncia la dio a conocer después de que se abriera una investigación de él y su hija, después de que aparecieran en los más recientes archivos publicados de Jeffrey Epstein.

Lang y su hija serán investigados por " blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado" por sus vínculos financieros con el millonario.

¿Por qué renunció el jefe de gabinete,

Morgan McSweeney

?

La razón por la que renunció Morgan McSweeney fue por haber aconsejado a Starmer nombrar a Mandelson después de que se publicaran los documentos de Epstein, en gran parte de los cuales se mencionaba a Mandelson, el cual le enviaba información delicada de la crisis financiera del 2008 a Epstein cuando era secretario de negocios del gobierno del Reino Unido.

Además, se encontraron registros por pagos en un total de 75,000 dólares entre 2003 y 2004 de Epstein a cuentas vinculadas de Mandelson.

Gobierno de Starmer promete sacar documentos

De igual manera, el gobierno de Starmer ha prometido publicar sus propios correos electrónicos que supuestamente mostrarían que él engañó a las autoridades.

Hasta el momento, Starmer, el exministro del gabinete, embajador, no ha sido arrestado ni acusado.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de su puesto de embajador debido a las revelaciones ya dichas.

Cabe señalar que Mandelson ya había tenido que dimitir dos veces de altos cargos gubernamentales por escándalos relacionados con el dinero.