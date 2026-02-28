Irán

Reportan muerte de la hija, yerno y nieta del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras ataques de EEUU e Israel

De acuerdo con medios internacionales, durante los ataques a zonas residenciales en Teherán, en donde Alí Jamanei murió, también fallecieron su hija, yerno y nieta.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Cobertura N+ Univisión | Ataque a Irán

Durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán no solo murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, sino también sus familiares cercanos, según reportó la prensa iraní.

Más sobre Irán

Dubái intercepta posible dron iraní pero impacta en lujoso hotel Burj Al Arab
1 mins

Dubái intercepta posible dron iraní pero impacta en lujoso hotel Burj Al Arab

Mundo
Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán
3 mins

Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán

Mundo
Israel revela la identidad de altos mandos "eliminados" del régimen de Irán
3 mins

Israel revela la identidad de altos mandos "eliminados" del régimen de Irán

Mundo
Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán
1 mins

Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Mundo
Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán
2 mins

Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán

Mundo
Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
¿Dónde Se Encuentra Ayatolá Alí Jamenei Tras Ataque de EUA e Israel contra Irán?
1 mins

¿Dónde Se Encuentra Ayatolá Alí Jamenei Tras Ataque de EUA e Israel contra Irán?

Mundo
Ataque con dron impacta el principal aeropuerto internacional de Kuwait
1 mins

Ataque con dron impacta el principal aeropuerto internacional de Kuwait

Mundo
¿Qué países respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?
2 mins

¿Qué países respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Mundo
Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán
1 mins

Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán

Mundo

De acuerdo con los reportes de AFP, en los ataques certeros contra el régimen iraní también murieron su hija, su yerno y su nieta, cuando fueron atacados zonas residenciales y estratégicas de Teherán.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Relacionados:
Irán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX