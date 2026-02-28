Reportan muerte de la hija, yerno y nieta del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras ataques de EEUU e Israel

Durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán no solo murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, sino también sus familiares cercanos, según reportó la prensa iraní.

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

De acuerdo con los reportes de AFP, en los ataques certeros contra el régimen iraní también murieron su hija, su yerno y su nieta, cuando fueron atacados zonas residenciales y estratégicas de Teherán.