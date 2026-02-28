Noticias Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán El presidente Donald Trump confirmó en redes sociales que Jameneí, "una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", tras los ataque conjuntos contra Irán.

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

Tras los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, el presidente Donald Trump confirmó la muerte del líder supremo el ayatolá Alí Jameneí.

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump confirmó la noticia.

Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. Donald Trump, presidente de EEUU



El presidente estadounidense señaló que Jameneí no pudo evadir los sofisticados sistemas de rastreo de las fuerzas estadounidenses y la estrecha colaboración con Israel.

Ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Donald Trump, presidente de EEUU



Asimismo, sostuvo que esta es una de las mayores oportunidades del pueblo iraní para que recuperen su país, y ofreció "inmunidad" a militares y fuerzas de seguridad del régimen.

¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!. Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece. Donald Trump, presidente de EEUU.

Donald Trump sostuvo que el proceso de recuperación de Teherán deberá comenzar pronto, aunque advirtió que los bombardeos continuarán ininterrumpidamente toda la semana, mientras sea necesario para lograr el objetivo de Estados Unidos: "Paz en Medio Oriente y, de hecho, en el mundo".

Fuentes israelíes informaron que el cuerpo del ayatolá Alí Jameneí fue encontrado bajo los escombros de su complejo en Irán después de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque de gran escala contra Irán, en un nuevo episodio de tensión en Medio Oriente. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su destino” e instó a un levantamiento contra el liderazgo islámico que gobierna el país desde 1979.

Video Trump confirma muerte del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Antes, Irán había negado la muerte de su líder supremo

En entrevista con NBC News, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y el presidente Masoud Pezeshkian, se encontraban con vida, “hasta donde tengo conocimiento”.

Sin embargo, horas más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contradijo esa versión durante un mensaje televisado a la nación, al afirmar que existen “señales crecientes de que el tirano ya no está vivo”.

Los ataques abrieron un nuevo y sorpresivo capítulo en la intervención estadounidense en Irán y marcaron la segunda ocasión, en un lapso de ocho meses, en que la administración Trump recurrió al uso de la fuerza militar contra la República Islámica.

¿Quién era Alí Jamenei?

Alí Jamenei es el líder supremo de Irán desde 1989 y la máxima autoridad política y religiosa del país. Nació el 19 de abril de 1939 en Mashhad y es una de las figuras más influyentes del sistema político iraní surgido tras la Revolución Islámica de 1979.

Antes de asumir el liderazgo supremo, Jamenei se desempeñó como presidente de Irán entre 1981 y 1989, durante la guerra con Irak. Tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, fue designado como su sucesor, consolidando un poder que supera al del presidente y al del Parlamento.

Como líder supremo, Jamenei controla las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, el Poder Judicial y tiene influencia decisiva en los principales medios estatales. Su figura es central en la política exterior iraní, marcada por una postura hostil hacia Estados Unidos e Israel, así como por su respaldo a grupos aliados en Medio Oriente.

A lo largo de su mandato, ha enfrentado protestas internas, sanciones internacionales y tensiones regionales, manteniendo una línea ideológica conservadora y de fuerte oposición a Occidente. Su estado de salud y eventual sucesión han sido temas recurrentes de especulación dentro y fuera de Irán.