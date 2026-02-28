Ayatolá Ali Jamenei ¿Quién era Ali Jamenei el líder supremo de Irán? Ali Hoseini Jamenei fue presidente de Irán, líder supremo de la República Islámica y una de las figuras clave en la historia moderna del país y de Medio Oriente. Durante 37 años dirigió los destinos de la nación como máxima autoridad política y religiosa, además de comandante supremo de la Guardia Revolucionaria.



Video El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, llora frente al ataúd de Soleimani

El ayatolá Ali Jamenei nació el 17 de julio de 1939 en Mashad, al noroeste de Irán, en el seno de una familia de clérigos chiitas. Allí comenzó su formación religiosa, que más tarde complementaría al mudarse a la ciudad santa de Najaf.

En 1958 recibió clases de ciencia coránica impartidas por Ruhollah Jomeini, quien posteriormente encabezaría la Revolución Islámica, uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea iraní. Este proceso llevó a la instauración de la República Islámica y al ascenso de los ayatolás al poder tras el derrocamiento del Sha Mohamed Reza Pahlevi, aliado de Estados Unidos.

Persecución y ascenso tras la Revolución

Entre 1968 y 1978, la vida de Jamenei estuvo marcada por constantes detenciones y torturas debido a su participación en el movimiento que buscaba el derrocamiento de la dictadura.

Tras el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, fue nombrado jefe de los Guardianes de la Revolución, viceministro de Defensa y representante del ayatolá Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa.

El 27 de junio de 1981 sobrevivió a un atentado cuando un explosivo oculto en una grabadora estalló durante una conferencia de prensa. Luego de una intervención quirúrgica, salvó la vida, pero perdió la movilidad de su brazo derecho.

Utilizaba el turbante negro reservado a los descendientes del linaje del profeta Mahoma y en 1989 fue designado imán de la oración de los viernes en Teherán.

Líder supremo con carácter vitalicio

El 3 de junio de 1989 murió el ayatolá Jomeini y la Asamblea de Expertos designó a Jamenei como nuevo líder supremo de Irán con carácter vitalicio.

Durante 37 años ejerció como máxima autoridad política y religiosa, orientó la política exterior y tomó decisiones relativas a la guerra. Fue considerado líder del movimiento conservador, aunque sus políticas respaldaron el progreso científico mediante fatuas que aprobaron la investigación en células madre y la clonación terapéutica.

También defendió el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, al considerar que las reservas de gas y petróleo no eran ilimitadas, argumento utilizado por Irán para justificar su programa atómico.

En el ámbito internacional, su discurso estuvo marcado por críticas a Occidente, especialmente a Estados Unidos por su política en Medio Oriente y su apoyo a Israel.

Lo que representa en la historia reciente

Ali Jamenei fue una figura determinante en la historia moderna de Irán y de Medio Oriente, al concentrar durante tres décadas y media el poder político, religioso y militar en la República Islámica, liderando el país a lo largo de distintos ataques y crisis.

Cada década se ha enfrentado a protestas por parte de la población contra el régimen, entre ellas las manifestaciones estudiantiles de 1999, la controversia electoral de 2009 y la brutal represión de las concentraciones de la población en 2019. Durante los últimos años (2022-2023) se ha plantado frente al movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que buscaba reivindicar la figura de las mujeres en Oriente Medio.

Larijani es el estandarte de seguridad en Irán. Las últimas semanas mantuvo reuniones con líderes en Medio Oriente y con el presidente de Rusia, Vladimir Putín para discutir la situación del país dado las crecientes tensiones con Estados Unidos, se esperaba que los gobiernos de ambos países llegaran a un acuerdo en las conversaciones que sostuvieron en Ginebra este jueves.

La familia de Jamenei

Alí Jamenei se casó con Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh en 1964 y juntos engendraron seis hijos: cuatro varones y dos mujeres. La familia del ayatolá se mantiene al límite de las apariciones públicas por lo que los detalles de su vida son limitados.

De toda su descendencia, el más cercano al círculo político e íntimo de su padre es su segundo hijo, Mojtaba. Se reconoce su influencia en el régimen a partir de mediados de la década de los 2000, cuando después de las elecciones de 2004 el candidato Mehdi Karroubi lo acusó en una carta abierta dirigida al ayatolá Jamenei de haber interferido de manera encubierta a favor de Mahmud Ahmadineyad. Desde el año 2010 es considerado una de las personas más poderosas de la República Islámica.

El hijo mayor de la familia es Mustafa Jamenei, quien vive en matrimonio con la hija de Azizollah Khoshvaght, un clérigo tradicional firmemente conservador. Mustafa sirvió junto a su hermano Mojtaba al frente de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

Masoud Jamenei es el tercer hijo, quien se especula que ha sido el responsable de recopilar la biografía y memorias de su padre. Además de dirigir la oficina que supervisa las obras del Ayatolá y una institución que funciona como un brazo clave de la propaganda en Irán.

El hijo menor, Meysam, al igual que sus hermanos también es clérigo. Trabaja junto a su hermano Masoud en la Oficina para la Preservación y Publicación de las obras de su padre. Está casado con la hija de Mahmoud Lolachian, un comerciante conocido por apoyar financieramente a clérigos revolucionarios antes de la revolución de 1979.

Sobre las hijas de la familia se sabe poco: Bushra y Hoda son las menores de la familia y ambas nacieron después de la revolución de 1979.

Bushra nació en 1980 y está casada con el jefe del gabinete de su padre y Hoda, la menor de la descendencia , nació en 1981 y está casada con Mesbah al-Hoda Bagher.

Confirmación de la muerte de Ali Jamanei

Durante los ataques de este 28 de febrero, el Ayotla abandona Teherán para resguardarse en una zona lejana a los ataques del territorio. Cerca de su vivienda se reportaron explosiones y cierres carreteros. Se estima que al menos 7 misiles fueron lanzados en la zona.

A pesar de su resguardo, el presidente de Estados Unidos posterior a los ataques confirmó su muerte diciendo que “una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”. Junto a la muerte de su posible sucesor.

Según reportes locales el cuerpo del ayatolá Ali Jamanei fue encontrado entre los escombros de Teherán, causados por el ataque aéreo israelí y la documentación de su cuerpo fue reportada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y confirmada por el presidente Donald Trump.