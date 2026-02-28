Irán Ataque con dron impacta el principal aeropuerto internacional de Kuwait De acuerdo con el portavoz de la autoridad de aviación, aseguró que se están evaluando los daños y se están llevando a cabo los trabajos correspondientes

Video Imagen aérea del ataque a búnker en Irán

Este sábado 28 de febrero un dron atacó el Aeropuerto Internacional de Kuwait, después de que Irán respondiera los ataques de Estados Unidos e Israel.

La autoridad de aviación civil de Kuwait informó que el dron ocasionó daños materiales y heridas leves a empleados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portavoz de la autoridad de aviación, aseguró que se están evaluando los daños y se están llevando a cabo los trabajos correspondientes para la reparación de los mismos.

Además, dijo que la situación está bajo control y que se están tomando medidas de emergencia.

Irán y Kuwait

Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait.

Cabe destacar que Kuwait está justo al lado de Irán, así que cuando Irán lanza misiles a Israel, pasa por encima del mismo y también el país es uno de los aliados de Estados Unidos, por lo que tiene varias bases de Estados Unidos.

Y Kuwait tiene defensa antiaérea avanzada, por lo que están interceptando misiles iraníes para que no lleguen a sus bases.

¿Por qué se dio este ataque por parte de Estados Unidos?

Esto ocurrió después de que el presidente Donald Trump presionara a Teherán para que se pudiera llegar a un acuerdo que limitara su programa nuclear.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, por lo menos 57 personas murieron y 45 resultaron heridas en una escuela de niñas, por el ataque de Estados Unidos e Israel.

Cierran espacio aéreo

Este sábado, Israel y los Emiratos Árabes Unidos cerraron su espacio aéreo.

El Grupo Qatar Airways anunció la cancelación temporal de sus vuelos y los aviones que iban para Israel fueron desviados a otros aeropuertos.

También Virgin Atlantic canceló su vuelo desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Dubái y anunció que evitaría sobrevolar Irak.