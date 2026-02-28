Irán

Dubái intercepta posible dron iraní pero impacta en lujoso hotel Burj Al Arab

La Oficina de Medios de Dubái informó que los equipos de defensa civil lograron controlar el incidente, pero el impacto lo recibió el hotel de lujo emblemático de Dubái.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google

Las autoridades de Dubái confirmaron que un dron fue interceptado y que su metralla provocó un incendio limitado en la fachada exterior del icónico hotel Burj Al Arab, en Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

Más sobre Dubai

¿Quieres viajar en 2024? Echa un ojo a los 10 mejores destinos urbanos de este año
4 mins

¿Quieres viajar en 2024? Echa un ojo a los 10 mejores destinos urbanos de este año

Mundo

La Oficina de Medios de Dubái informó que los equipos de defensa civil lograron controlar el incidente sin que se reportaran heridos.

Información en desarrollo...

Relacionados:
Irán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX