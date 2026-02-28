Dubái intercepta posible dron iraní pero impacta en lujoso hotel Burj Al Arab
La Oficina de Medios de Dubái informó que los equipos de defensa civil lograron controlar el incidente, pero el impacto lo recibió el hotel de lujo emblemático de Dubái.
Las autoridades de Dubái confirmaron que un dron fue interceptado y que su metralla provocó un incendio limitado en la fachada exterior del icónico hotel Burj Al Arab, en Emiratos Árabes Unidos.
La Oficina de Medios de Dubái informó que los equipos de defensa civil lograron controlar el incidente sin que se reportaran heridos.
Información en desarrollo...
Relacionados: