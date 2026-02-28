EEUU, Israel e Irán cara a cara: No habrá cese al fuego e intercambian amenazas ante la ONU
Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, la Organización de las Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia en donde los embajadores de los propios países intercambiaron acusaciones y dejaron claro que no habrá un cese al fuego inmediato. Esto fue lo que se dijeron.
Tras la ofensiva de E stados Unidos e Israel en contra de Irán, la Organización de las Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia en donde los embajadores de los propios países se vieron cara a cara.
Durante el cruce de acusaciones, el embajador de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, advirtió que el régimen ejercerá su derecho inherente y legal a la autodefensa ante lo que llamó una violación al derecho internacional.
Por ello amagó con que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán con todas sus capacidades defensivas y los medios necesarios en contra de las fuerzas hostiles de Estados Unidos e Israel, por lo que bases, instalaciones y activos serán considerados objetivos.
En respuesta a la agresión, la República Islámica de Irán está ejerciendo su derecho inmanente a la legítima defensa como se estipula. Nuestras fuerzas armadas están usando todas sus capacidades defensivas y los medios necesarios para enfrentar esta agresión y disuadir de la comisión de actos hostiles. Por consiguiente, todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles que se encuentren en la región, serán considerados objetivos militares legítimos dentro del marco legítimo.Embajador de Irán ante la ONU
EEUU acusa a Irán de intentar asesinar a Trump
Por su parte, Estados Unidos defendió los ataques contra Irán al asegurar que buscan impedir que pueda volver a amenazar al mundo con armas nucleares.
Mike Waltz, embajador de EEUU ante la ONU, aseguró que el objetivo del bombardeo dirigido a Irán tiene el objetivo de desmantelar las capacidades nucleares del régimen, para evitar que Irán vuelva a amenazar al mundo con el desarrollo de un arma nuclear.
La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear.
Asimismo, el embajador Waltz acusó que el régimen iraní presuntamente habría intentado asesinar al presidente Donald Trump, a través de sus fuerzas especiales, aunque no reveló mayores detalles.
Irán ha amenazado a Medio Oriente entero, incluso ha intentado asesinar al presidente de Estados Unidos, al presidente Trump, lo ha hecho no solo directamente, sino a través de sus intermediarios intentando ocultar y enmascarar acciones malignas, mientras que públicamente afirman ser víctimas.Embajador de EEUU ante la ONU
Por su parte, el representante de Israel ante las Naciones Unidas también justificó el ataque a Irán, al asegurar que “se agotó el tiempo” de la diplomacia y el diálogo, al haber ignorado desde Teherán las intenciones de diálogo para evitar continuar con su programa nuclear.