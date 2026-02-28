EEUU, Israel e Irán cara a cara: No habrá cese al fuego e intercambian amenazas ante la ONU

En respuesta a la agresión, la República Islámica de Irán está ejerciendo su derecho inmanente a la legítima defensa como se estipula. Nuestras fuerzas armadas están usando todas sus capacidades defensivas y los medios necesarios para enfrentar esta agresión y disuadir de la comisión de actos hostiles. Por consiguiente, todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles que se encuentren en la región, serán considerados objetivos militares legítimos dentro del marco legítimo.

Embajador de Irán ante la ONU