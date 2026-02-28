Irán ¿Dónde Se Encuentra Ayatolá Alí Jamenei Tras Ataque de EUA e Israel contra Irán? Estos bombardeos han tenido como saldo 85 personas muertas, de las cuales eran estudiantes de primaria

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

Luego de que este 28 de febrero se perpetrara un ataque contra Irán por parte de Estados Unidos, tras su negativa de no detener su programa nuclear. Queda la interrogante de dónde está el ayatolá Alí Jamenei.

Cabe mencionar que estos bombardeos tuvieron como saldo 85 personas muertas, de las cuales eran estudiantes de primaria. A continuación te contamos dónde está el líder supremo iraní.

PUBLICIDAD

¿Dónde está el ayatolá Alí Jamenei?

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, aseguró en NBC que Alí Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian siguen con vida.

"Todos los altos funcionarios están vivos, todo está bien", expresó.

Sin embargo, un funcionario israelí ha señalado que los ataques eran dirigidos para ellos. También se ha dicho que Jamenei no estaba en Teherán, porque está en un lugar seguro.