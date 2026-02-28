Irán

¿Qué países respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes expresó que cualquier base que apoye a Israel “será su objetivo”

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Qatar y Arabia Saudita piden frenar la escalada tras ataque de Israel y Estados Unidos a Irán

Algunos países se mostraron a favor del ataque perpetrado este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, por continuar con su programa nuclear

De acuerdo con la agencia iraní Mehr, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes expresó que cualquier base que apoye a Israel “será su objetivo”.

PUBLICIDAD

A continuación te mostramos qué países están a favor de este ataque y el porqué del mismo.

Países que están a favor del ataque contra Irán

Más sobre Irán

Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán
1 mins

Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán

Mundo
Rusia denuncia como “agresión armada no provocada” los ataques de EEUU e Israel contra Irán
1 mins

Rusia denuncia como “agresión armada no provocada” los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo que EEUU puede usar contra Irán
3 mins

Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo que EEUU puede usar contra Irán

Mundo
EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad
1 mins

EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad

Mundo
¿Baja tensión en Medio Oriente? Irán dice que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con EEUU
1 mins

¿Baja tensión en Medio Oriente? Irán dice que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con EEUU

Mundo
Irán eleva tensión: Declara a fuerzas armadas de la Unión Europea como organizaciones terroristas
2 mins

Irán eleva tensión: Declara a fuerzas armadas de la Unión Europea como organizaciones terroristas

Mundo
Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU
2 mins

Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU

Mundo
Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente
3 mins

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Mundo
Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra
2 mins

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

Mundo
El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas
1 mins

El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas

Mundo

El primer país que se mostró a favor fue Canadá, en donde el primer ministro canadiense, Mark Carney, apoyó a Estados Unidos con el fin de que Irán no obtenga un arma nuclear y señaló que la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo el Oriente Medio.

Después del ataque contra Irán, Carney les dijo a los canadienses que se refugiaran en Irán.

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

Otro país que está a favor del ataque que se dio en Irán es Australia, y esto se da porque también quiere evitar que tengan armas nucleares.

El primer ministro Anthony Albanese no quiere que Irán haga la bomba atómica y apoya al pueblo iraní en su lucha contra la opresión.

El mandatario considera al actual gobierno como una “fuerza desestabilizadora”.

Cabe destacar que Australia, que en agosto del 2025 rompió relaciones diplomáticas con Irán y expulsó a su embajador porque estaba montando dos atentados antisemitas en el país.

Ataque coordinado con Estados Unidos e Israel

De acuerdo con la Agencia de Noticias Ap, durante semanas el ejército de Estados Unidos ha estado en la región, esto mientras había conversaciones en Suiza y Omán para llegar a un acuerdo.

Este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi dijo que las negociaciones se vieron afectadas una vez más.

“Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial”,expresó Busaidi.

ALM

Relacionados:
IránIsraelDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX