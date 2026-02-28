Irán ¿Qué países respaldan el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán? El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes expresó que cualquier base que apoye a Israel “será su objetivo”

Algunos países se mostraron a favor del ataque perpetrado este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, por continuar con su programa nuclear

De acuerdo con la agencia iraní Mehr, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes expresó que cualquier base que apoye a Israel “será su objetivo”.

A continuación te mostramos qué países están a favor de este ataque y el porqué del mismo.

Países que están a favor del ataque contra Irán

El primer país que se mostró a favor fue Canadá, en donde el primer ministro canadiense, Mark Carney, apoyó a Estados Unidos con el fin de que Irán no obtenga un arma nuclear y señaló que la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo el Oriente Medio.

Después del ataque contra Irán, Carney les dijo a los canadienses que se refugiaran en Irán.

Otro país que está a favor del ataque que se dio en Irán es Australia, y esto se da porque también quiere evitar que tengan armas nucleares.

El primer ministro Anthony Albanese no quiere que Irán haga la bomba atómica y apoya al pueblo iraní en su lucha contra la opresión.

El mandatario considera al actual gobierno como una “fuerza desestabilizadora”.

Cabe destacar que Australia, que en agosto del 2025 rompió relaciones diplomáticas con Irán y expulsó a su embajador porque estaba montando dos atentados antisemitas en el país.

Ataque coordinado con Estados Unidos e Israel

De acuerdo con la Agencia de Noticias Ap, durante semanas el ejército de Estados Unidos ha estado en la región, esto mientras había conversaciones en Suiza y Omán para llegar a un acuerdo.

Este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi dijo que las negociaciones se vieron afectadas una vez más.

“Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial”,expresó Busaidi.