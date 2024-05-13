El sorprendente cese del ministro de Defensa de Putin en medio de la nueva ofensiva rusa en Ucrania

Video Putin dice que enviar tropas a Ucrania podría causar una guerra nuclear: “¿No lo entienden, o qué?”

El presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió a todos con el cese de Sergei Shoigu como ministro de Defensa como parte de la reestructuración del gabinete con la que arranca su quinto mandato.

Tras su victoria en las elecciones de marzo, Putin está obligado constitucionalmente a nombrar a un nuevo grupo de ministros, o a volver a nombrar a los ya designados. De acuerdo con la ley rusa, todo el gabinete ruso renunció el martes, tras la toma de posesión del presidente, pero se esperaba ampliamente que la mayoría de los miembros mantuvieran sus puestos.

Sin embargo, fue una sorpresa que el líder ruso propusiera para la cartera de Defensa a Andrei Belousov, reemplazando a Shoigu. Horas después, el Kremlin dio a conocer que Putin había firmado un decreto nombrando a Shoigu secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

"Shoigu seguirá trabajando en este sector, (...) que conoce muy bien desde dentro, con sus compañeros y socios de su antiguo lugar de trabajo", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por agencias de noticias estatales.

Vladimir Putin junto a Sergei Shoigu, su reemplazado ministro de Defensa, en la gran parada militar por el Día de la Victoria, el pasado 9 de mayo. Imagen Alexander Zemlianichenko/AP



Sergei Shoigu, de 68 años, fue nombrado miembro del Consejo de Seguridad en lugar de Nikolai Patrushev, otro aliado de larga data de Putin. Peskov dijo el domingo que Patrushev asumirá otro papel y prometió revelar detalles en los próximos días.

Los legisladores del parlamento ruso deben aprobar los nombramientos del presidente, algo que se prevé que ocurra el martes.

Shoigu, quien fue nombrado ministro de Defensa en 2012, ha sido visto como una figura clave en la decisión de Putin de invadir Ucrania con el convencimiento de que sería una operación de menor escala y coste. Pero a pesar de los reveses militares sufridos en Ucrania, Putin lo había apoyado hasta ahora, aun con las críticas de una parte del ala belicista del ejército.



Para Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie Rusia Eurasia, el nuevo nombramiento de Shoigu para el Consejo de Seguridad de Rusia muestra que Putin ve a esa institución como "un depósito" para sus " antiguas figuras clave: personas a las que no puede dejar ir de ningún modo, pero para las que no tiene un lugar", según comentó en línea.

Sin embargo, para Mark Galeotti, jefe de la consultora Mayak Intelligence, a pesar de su destitución del gabinete, Shoigu mantiene cierta autoridad, ya que los materiales de seguridad de alto nivel destinados a los ojos del presidente seguirán pasando por la Secretaría del Consejo de Seguridad.

Andrei Belousov, un hombre sin experiencia militar

asume el Ministerio de Defensa ruso

La cartera de Defensa pasó a ser ocupada por el economista Andréi Belousov, sin experiencia militar.

Belousov, de 65 años, ocupó puestos de liderazgo en el departamento económico y de finanzas de la oficina del primer ministro y del Ministerio de Desarrollo Económico. En 2013, fue nombrado asesor de Putin y siete años después, en enero de 2020, se convirtió en primer viceprimer ministro.

Peskov dijo el domingo que Putin había decidido darle el cargo de ministro de Defensa a un civil porque el departamento debería estar "abierto a la innovación y a las ideas de vanguardia". También dijo que el creciente presupuesto de defensa “debe encajar en la economía más amplia del país”.

El viceprimer ministro ruso, Andrei Belousov, mientras esperaba a que diera comienzo la ceremonia de toma de posesión de Putin en el Kremlin el pasado martes 7 de mayo. Imagen Vyacheslav Prokofyev/AP



El portavoz del Kremlin aseguró que la reorganización no afectará "el aspecto militar", que "siempre ha sido prerrogativa del Jefe del Estado Mayor", y el general Valery Gerasimov, que actualmente ocupa este cargo, continuará su trabajo.

La nueva ofensiva terrestre rusa en Ucrania

Estos cambios en el Kremlin se producen en un momento en que las fuerzas rusas avanzan en el frente por primera vez en meses.

Rusia atacó más de 30 aldeas y ciudades en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, después de lanzar una ofensiva terrestre en la región fronteriza, lo que ha obligado a casi 6,000 personas a evacuar, dijo este lunes el gobernador.

El Estado Mayor de Ucrania reconoció este lunes que Rusia "actualmente está logrando un éxito táctico" después de abrir una brecha en las defensas de Kiev.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo este lunes que las tropas habían "mejorado la posición táctica y asestado un golpe a la mano de obra (ucraniana)" alrededor de las aldeas fronterizas, incluidas Lyptsi y la ciudad de Vovchansk.

"Están bombardeando los pueblos, disparando contra todo lo que pueden", dijo a la AFP Sergiy Kryvetchenko, jefe adjunto de la administración militar en el pueblo de Lyptsi. "Las KAB (bombas aéreas guiadas) están volando. La artillería está volando. Drones. Todo", agregó.

El viernes, Rusia inició una ofensiva a través de su frontera hacia la región de Járkov y luego afirmó haber tomado varias aldeas en la región cercana a la frontera.

La situación en la región de Járkov es "compleja y cambia dinámicamente", con tropas rusas lanzando ataques en varias áreas, dijo el Estado Mayor de Ucrania.

El gobernador regional de Járkov, Oleg Synegubov, escribió en las redes sociales que durante el último día, "más de 30" ciudades y pueblos "fueron alcanzados por ataques de artillería y morteros enemigos", hiriendo al menos a nueve personas. Algunas zonas también fueron bombardeadas por aviones rusos, añadió. Un total de 5,762 personas han sido evacuadas de sus hogares desde el inicio de la ofensiva, dijo el gobernador.

Durante el domingo, Rusia "llevó a cabo 22 ataques" en cinco zonas fronterizas, 14 de los cuales aún estaban en curso, afirmó el Estado Mayor.

El Estado Mayor dijo que los combates continuaban en la ciudad fronteriza de Vovchansk, donde Rusia estaba desplegando "fuerzas significativas", que suman hasta cinco batallones.



El nuevo avance ruso en la región nororiental de Járkov, junto con el actual avance hacia la región oriental de Donetsk, se produce después de meses en los que la línea del frente, de unas 620 millas, apenas se movió. Mientras tanto, ambos bandos estaban utilizando ataques de largo alcance en lo que en gran medida se convirtió en una guerra de desgaste.

Ahora las fuerzas del Kremlin pretenden explotar las debilidades de Ucrania antes de que un gran lote de nueva ayuda militar para Kiev procedente de Estados Unidos y aliados europeos llegue al campo de batalla en las próximas semanas y meses, según analistas. Eso hace que este período sea una ventana de oportunidad para Moscú y una de las más peligrosas para Kiev en los dos años de guerra.

Ataques contra ciudades fronterizas rusas

La incursión rusa en Járkov puede ser un intento de crear una “zona de amortiguamiento” para proteger Bélgorod, una región fronteriza rusa adyacente que a menudo es golpeada por ataques ucranianos.

Los servicios de emergencia rusos terminaron este lunes de limpiar los escombros en la ciudad capital de la región, Bélgorod, donde una sección de un edificio residencial se derrumbó tras lo que las autoridades dijeron que fue un bombardeo ucraniano.

Se sacaron 15 cuerpos de entre los escombros, dijo el gobernador regional de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, y otras 27 personas resultaron heridas.

Otras tres personas en la ciudad de Bélgorod murieron en bombardeos el domingo por la noche, dijo.

Este edificio de apartamentos de Belgorod quedó parcialmente derrumbado el domingo por lo que las autoridades rusas han dicho que fue un ataque ucraniano. Imagen STRINGER/AFP via Getty Images



Una fuente de seguridad en Kiev dijo este lunes a la agencia AFP que las fuerzas ucranianas atacaron con drones una terminal petrolera y una subestación eléctrica en el oeste de Rusia.

No ha habido confirmación del ataque por parte de las autoridades rusas en Belgorod, pero el gobernador de Lipetsk dijo que se había incendiado una subestación sin dar detalles ni atribuirlo directamente a Ucrania. "No hay víctimas. Se está extinguiendo un incendio en el territorio de una subestación eléctrica", escribió el gobernador Ígor Artamonov en las redes sociales.

El Ministerio de Defensa ruso había dicho anteriormente que sus fuerzas habían derribado 31 drones ucranianos durante la noche en varias regiones, así como en la península de Crimea anexada.

Con información de AFP y AP.

