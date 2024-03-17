Putin es reelegido en Rusia con una oposición aniquilada por la represión

Video ¿Debe reaccionar EEUU a la nueva insinuación de Putin sobre usar armas nucleares? El análisis en Línea de Fuego

Vladimir Putin consiguió el triunfo en las elecciones presidenciales rusas con el 87% de los votos, según resultados preliminares divulgados este domingo, frente a una oposición aniquilada por la represión.

Esta cifra, obtenida a partir de un sondeo del instituto oficial Vtsiom, fue anunciado por la televisión estatal. De acuerdo con la comisión electoral rusa, el jefe del Kremlin obtuvo 87.97% de los votos tras el recuento de los sufragios en 24% de los colegios electorales.

Se trata de un récord para Putin, que en los anteriores comicios había obtenido entre 64% y 68% de los votos.

Putin, un exagente de la KGB (Comité para la Seguridad del Estado soviético) de 71 años, se mantiene en el poder desde el 31 de diciembre de 1999. De completar un nuevo período, habría permanecido en el poder más que cualquier otro líder ruso desde Catalina la Grande, en el siglo XVIII.

No tenía opositores reales en los comicios, después de excluir a dos candidatos contrarios al conflicto en Ucrania. Putin admitió el jueves en un mensaje preelectoral que Rusia atraviesa un "período difícil". "Debemos continuar unidos y con confianza en nosotros mismos", expresó.

La guerra contra Ucrania jugó un papel fundamental en las elecciones

La ofensiva en Ucrania, lanzada por Putin en febrero de 2022 y sin final a la vista a pesar de las decenas de miles de muertos, fue el telón de fondo de la votación, especialmente con un repunte de los ataques contra territorio ruso esta semana.

El Kremlin presentó las elecciones como una oportunidad para que los rusos expresen su apoyo a la ofensiva en Ucrania.

Tras conocerse los primeros resultados, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimó que Vladimir Putin está "ebrio de poder" y quiere "reinar eternamente". Polonia consideró que la elección presidencial rusa "no es legal, libre ni justa".

Los otros tres candidatos tenían la misma línea que el Kremlin, ya sea sobre Ucrania o la represión, que culminó con la muerte de Alexei Navalny, el principal opositor de Putin, en una prisión del ártico en febrero.

La muerte de Navalny dejó una huella en Rusia

Los partidarios de Navalny instaron a los votantes a concurrir coordinadamente al mediodía a los colegios electorales. Algunos respondieron al llamado en Moscú y afirmaron a la agencia AFP que acudieron para honrar la memoria de Navalny y mostrar su oposición de la única forma legal posible.

La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, que votó en la embajada rusa de Moscú, afirmó que escribió el nombre de su difunto esposo en su papeleta de voto.

"Por supuesto, escribí 'Navalny' porque no puede ser que un mes antes de las elecciones, el principal opositor a Putin, que ya estaba en la cárcel, haya sido asesinado", declaró Navalnaya a la prensa.



En el resto del mundo también se formaron filas ante las embajadas de Rusia, con multitudes especialmente numerosas en París y Berlín, donde decenas de miles de rusos viven exiliados.

Leonid Volkov, estrecho colaborador de Navalny, dio las gracias a los que mostraron su oposición. "El mundo les ha visto. Rusia no es Putin, Rusia son ustedes", escribió en X (antes Twitter).

Sin embargo, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, presentó las largas colas ante las embajadas como una prueba de apoyo al Kremlin. "Si las personas que hacían cola (...) hubieran participado en la acción del 'mediodía', se habrían dispersado después del mediodía. Pero no", escribió en redes sociales.

En Rusia, algunos electores mostraron su apoyo a Putin. "Lo que queremos hoy, ante todo, es la paz", explicó Liubov Piankova, una jubilada de 80 años que fue a votar en San Petersburgo, ciudad natal de Putin.

Disidencia contra Putin fue duramente castigada

En conjunto, las acciones de la oposición transcurrieron en calma, pero diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron de al menos 74 detenciones por diversas formas de protesta electoral.

La disidencia pública ha sido duramente castigada en Rusia desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania y las autoridades han advertido contra las protestas electorales.

Entretanto, Ucrania prosiguió sus bombardeos y atacó al menos ocho regiones durante la noche y el domingo por la mañana, según el ministerio ruso de Defensa. Tres aeropuertos de la capital suspendieron brevemente sus operaciones tras el bombardeo y un ataque con drones en el sur provocó un incendio en una refinería de petróleo.

