Guerra Rusia y Ucrania Rusia despliega misiles con capacidad nuclear Oreshnik mientras Trump media en las negociaciones con Ucrania La activación del sistema de misiles hipersónicos y con capacidad nuclear Oreshnik coincide con los más recientes esfuerzos de Trump para mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Video Trump dice que hay “uno o dos temas muy espinosos” que resolver para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Las autoridades rusas anunciaron la entrada en servicio del sistema de misiles hipersónicos y con capacidad nuclear Oreshnik en medio de los esfuerzos de mediación de Donald Trump en la guerra de Ucrania.

Las tropas rusas celebraron una breve ceremonia para conmemorar la ocasión en la vecina Bielorrusia, donde se han desplegado los misiles, según el ministerio de Defnesa. No se especificó cuántos misiles se habían desplegado ni se proporcionaron más detalles.

El presidente Vladimir Putin había dicho a principios de diciembre que el Oreshnik entraría en servicio de combate este mes. Hizo esta declaración en una reunión con altos oficiales militares rusos, donde advirtió que Moscú buscará ampliar sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las exigencias del Kremlin en las conversaciones de paz.

El anuncio llega en un momento crítico para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El presidente Donald Trump recibió a Zelensky en su resort de Florida el domingo e insistió en que Kiev y Moscú estaban "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz.

Sin embargo, los negociadores siguen buscando desatascar cuestiones clave, como qué fuerzas se retiran de dónde en Ucrania y el destino de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y una de las 10 más grandes del mundo. Trump reconoció que las negociaciones, lideradas por Estados Unidos y que se han prolongado durante meses, aún podrían fracasar.

Putin ha intentado mostrarse como alguien que negocia desde una posición de fuerza mientras las fuerzas ucranianas se esfuerzan por contener al ejército ruso, que es más numeroso.

Putin insiste en mantener "zonas de amortiguación" en la frontera con Ucrania

En una reunión con altos oficiales militares el lunes, Putin enfatizó la necesidad de crear zonas de amortiguación militar a lo largo de la frontera de su país. También afirmó que las tropas rusas estaban avanzando en la región ucraniana de Donetsk y continuando su ofensiva en la región meridional de Zaporiyia.

Moscú utilizó por primera vez el Oreshnik (que en ruso significa "avellano") contra Ucrania en noviembre de 2024, cuando disparó el arma experimental contra una fábrica en Dnipropetrovsk que construía misiles en los tiempos en que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética.

Putin ha elogiado las capacidades del Oreshnik, afirmando que sus múltiples ojivas, que se lanzan hacia un objetivo a velocidades de hasta mach 10 (diez veces la velocidad del sonido), son inmunes a los sistemas actuales antimisiles.

Advirtió a Occidente que Moscú podría utilizarlo contra los aliados de Ucrania en la OTAN, que han permitido a Kiev usar sus misiles de largo alcance para atacar dentro de Rusia.

El jefe de las fuerzas de misiles de Rusia también ha declarado que el Oreshnik, que puede transportar ojivas convencionales o nucleares, tiene un alcance que le permite llegar a toda Europa.

Los misiles de alcance intermedio pueden volar entre 310 y 3,400 millas. Estas armas estaban prohibidas por un tratado de la era soviética que Washington y Moscú abandonaron en 2019.

