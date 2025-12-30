Guerra Rusia y Ucrania Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello) Kyiv insiste en que la acusación de un supuesto ataque es totalmente inventada, mientras que el Kremlin rechaza ofrecer pruebas porque asegura que todos los drones utilizados habrían sido derribados.



Trump dice que hay "uno o dos temas muy espinosos" que resolver para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Ucrania insistió este martes en que no hay pruebas de que lanzara un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, por el que Moscú prometió endurecer su postura en las negociaciones para terminar la guerra.

Sin embargo, y pese a que el Kremlin no mostró ni una sola evidencia de sus acusaciones, Putin logró el apoyo público de una figura clave en medio de su conflicto con Kyiv: Donald Trump, quien no solo no cuestionó la versión dada por Rusia, sino que reconoció estar muy enojado con Ucrania por lo sucedido.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que calificó la acusación de Rusia de "totalmente inventada", reiteró este martes que la versión del ataque contra la residencia de Putin es absolutamente falso.

"Nuestro equipo negociador contactó con el equipo estadounidense, revisaron los detalles y entendemos que es falso. Y, por supuesto, nuestros socios siempre pueden verificar, gracias a sus capacidades técnicas, que fue falso", declaró.

En efecto, parece lógico pensar que la CIA podría proporcionar a Trump un análisis sobre la veracidad o no de la acusación de Moscú. Sin embargo, el republicano ya ha ignorado en varias ocasiones las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia.

El lunes, Zelensky ya calificó la acusación como “otra mentira de la Federación de Rusia”. Consideró que Moscú "simplemente prepara el terreno para llevar a cabo ataques, probablemente contra la capital y probablemente contra edificios gubernamentales".

"Rusia vuelve a las andadas, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump", insistió el presidente ucraniano en sus redes sociales.

¿Qué dijo Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano a una residencia de Putin y qué pruebas mostró?

El lunes, Rusia acusó a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

Como consecuencia, el Kremlin aseguró que su postura en las negociaciones con Ucrania sufriría un "endurecimiento".

Este ataque "se llevó a cabo en plena fase de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto ucraniano y no quedará sin respuesta", dijo en un comunicado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Sin embargo, rechazó ofrecer ni una sola prueba que respaldara sus acusaciones, tal y como reclama Kyiv, porque aseguró que todos los drones "fueron derribados".

"No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fueron derribados", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El funcionario, quien dijo que en todo caso habría que preguntar al Ministerio de Defensa si hay posibles restos, insistió este martes en que la supuesta operación fue un “ataque terrorista” destinado a “sabotear los esfuerzos del presidente Trump para facilitar una solución pacífica al conflicto ucraniano”.

Lo cierto es que no se ha difundido hasta el momento ningún video en redes sociales, lo que suele ocurrir siempre que se realiza un ataque significativo lejos de la frontera rusa con Ucrania.

Tampoco han aparecido en medios locales reportes de residentes de la región de Nóvgorod sobre la actividad de drones en el momento en que supuestamente sucedió el ataque.

"Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto 'ataque de Ucrania a la residencia de Putin'. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo", contestó este martes el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

También lamentó las condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán.

"Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras", añadió, a la vez que consideró que "socavan el proceso de paz constructivo que actualmente avanza".

¿Qué dijo Trump tras la acusación de Rusia sobre el supuesto ataque de Kyiv?

Pero Trump, quien habló con Putin el lunes, no tardó en criticar duramente a Ucrania, pese a reconocer que no contaba con más pruebas que las afirmaciones de su homólogo ruso.

"¿Sabes quién me lo dijo? El presidente Putin, temprano por la mañana; dijo que había sido atacado. No está bien", declaró Trump a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde aseguró que estaba "muy enfadado por ello".

"Es un período delicado. Este no es el momento adecuado. Una cosa es ser ofensivo porque ellos son ofensivos. Otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso", apuntó el mandatario estadounidense.

Al ser preguntado por la prensa sobre si existen pruebas del ataque, Trump se limitó a responder: “Bueno, lo averiguaremos. ¿Estás diciendo que tal vez el ataque no ocurrió? Supongo que es posible, pero el presidente Putin me lo dijo esta mañana”.

Según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a Trump que la posición de Rusia sobre "ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior" y sobre las soluciones planteadas sería "reexaminada" tras el "ataque terrorista" de Kyiv.

Europa muestra su apoyo a Ucrania en próxima cumbre

Los dirigentes europeos, sin embargo, mostraron su respaldo a Ucrania tras la acusación de Moscú.

Una fuente presidencial francesa le dijo a la agencia AFP que las declaraciones del Kremlin sobre el supuesto ataque no estaban respaldadas "por ninguna prueba sólida, incluso tras cotejar la información con nuestros socios".

Zelensky afirmó que el 6 de enero se celebraría en Francia una cumbre de la denominada "Coalición de Voluntarios", un grupo de países occidentales que se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania.

Según el líder ucraniano, la cumbre irá precedida de una reunión de asesores de seguridad de los países aliados, prevista para "el 3 de enero en Ucrania".

En este contexto de intensos esfuerzos diplomáticos, Zelensky y Trump se reunieron el domingo en Florida. Tras tres horas de conversaciones, ambos se mostraron optimistas por los avances logrados.

“Creo que nos estamos acercando mucho, tal vez muy cerca”, agregó Trump, señalando entonces que habían logrado “muchos avances para poner fin a esa guerra”.

Está por ver cómo afecta a su postura y al desarrollo inmediato de las conversaciones de paz las acusaciones de Moscú sobre el supuesto ataque ucraniano y si, finalmente, muestra alguna prueba que lo respalde.

