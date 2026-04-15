Noticias ¿Quién es John Barrett?, el nuevo encargado de negocios de EEUU en Venezuela que reemplaza a Laura Dogu La meta de su llegada es estabilizar las relaciones bilaterales y establecer presencia diplomática en Estados Unidos

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El gobierno de Estados Unidos nombró a John Barrett como encargado de negocios de Venezuela este miércoles 15 de abril del año 2026, en sustitución de Laura Dogu.

A través de un comunicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu mencionó que su asignación temporal en Caracas estaba llegando a su fin y que Barrett llegaría "próximamente" para ocupar su puesto.

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Asimismo, agradeció al mandatario estadounidense y al secretario de Estado de Estados Unidos. “Estoy sinceramente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la responsabilidad de dirigir la puesta en marcha de su plan en Venezuela, así como de representar a Estados Unidos durante este momento histórico".

pic.twitter.com/4ffLtwmlHl — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 15, 2026

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¿Quién es John Barrett?

John Barrett es un diplomático norteamericano con 20 años de trayectoria en el área; fue jefe de negocios en Guatemala a comienzos de enero del año actual.

Llegó a ser Ministro Consejero en Panamá, Cónsul General en Recife, Brasil, donde supervisó la gestión diplomática de ocho países, y es miembro sénior del Servicio Exterior. Tiene una maestría en Dirección de Empresas de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y puede hablar fluidamente español e inglés.

La meta de su llegada es estabilizar las relaciones bilaterales y establecer presencia diplomática en Estados Unidos. Barret será supervisado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, en la planificación de la transición democrática y la recuperación económica.

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Desde 2019, Estados Unidos había roto relaciones con Venezuela

La decisión de que rompieran relaciones diplomáticas, al cerrar sus embajadas, vino del expresidente Nicolás Maduro, ya que en el primer mandato del presidente Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó.

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, los gobiernos del mandatario republicano y Delcy Rodríguez acordaron retomar las relaciones diplomáticas.