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Irán acusa a EE. UU. de haber violado el alto el fuego con bombardeos de las últimas horas y amenaza con responder

El Comando Central de Estados Unidos informó el lunes que sus fuerzas atacaron instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en el Golfo

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Por:N+ Univision
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Video EEUU ataca el sur de Irán en defensa propia ¿Hay freno en las negociaciones de paz?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó este martes 26 de mayo a Estados Unidos de violar el frágil alto al fuego durante las últimas 48 horas en la provincia de Hormozgan, sin especificar el incidente.

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó el Ministerio a través de un comunicado.

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El Comando Central de Estados Unidos informó el lunes que sus fuerzas atacaron instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en el golfo.

De igual manera, el ministro de Exteriores subrayó que Irán no dejará sin respuesta ningún acto hostil y que no dudará en defenderse.

Esto ocurre precisamente cuando una delegación iraní de alto nivel está en Catar para tener conversaciones diplomáticas con el objetivo de dar fin a la guerra con Estados Unidos.

Video Crece tensión entre EEUU e Irán tras operación militar

Fuerzas armadas de EEUU señalan que los ataques que llevaron a cabo fueron en “legítima defensa”


El lunes las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que atacaron plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas. Calificando el acto como en “legítima defensa”.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, señaló que los ataques se hicieron con el fin de proteger a los soldados estadounidenses de las fuerzas iraníes. También remarcó que las fuerzas armadas están actuando con moderación durante el alto el fuego.

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