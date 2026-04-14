Noticias EEUU flexibiliza sanciones financieras a Venezuela tras restablecer relaciones diplomáticas La medida permitirá desde transferencias y uso de tarjetas hasta inversiones y pagos digitales en Venezuela, aunque mantiene restricciones clave sobre deuda, petróleo y vínculos con países sancionados.

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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este martes 14 de abril que levanta las sanciones contra e l Banco Central venezolano, así como contra otras tres entidades bancarias del país.

Esta flexibilización se inscribe en una normalización progresiva de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, tras el anuncio del Departamento de Estado estadounidense en marzo sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas —rotas desde 2019— entre ambos países.

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La medida se produce dos semanas después de que Estados Unidos levantara las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego de que Washington destituyera a su predecesor, Nicolás Maduro, en una operación militar en enero pasado.

Las relaciones entre Washington y Caracas se han acercado desde la salida de Maduro, con Rodríguez cumpliendo las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump para que Caracas abra su industria energética a empresas estadounidenses.

¿Cuáles son las instituciones beneficiadas?

Washington autoriza las transacciones y "servicios financieros" con el banco central, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OPFAC por sus siglas en inglés).

-Banco Central de Venezuela

-Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal (Banco de Venezuela)

-Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.

-Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal (Banco del Tesoro)

Igual se suspende la sanción a: "Cualquier entidad en la que una o más de las personas anteriores posean, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, una participación del 50% o más", se indicó.

Mientras que permitirá las negociaciones comerciales de "contratos contingentes" con el gobierno de Delcy Rodríguez, según la licencia 56, se indicó en un comunicado.

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La OFAC precisó que la autorización cubre prácticamente todos los movimientos y servicios relacionados con dinero, no solo los más básicos. En una lista destacan las siguientes operaciones para las entidades bancarias:

-Abrir, usar o cerrar cuentas bancarias

-Hacer transferencias o enviar remesas

-Usar tarjetas (débito, crédito, prepago) o cajeros

-Cambiar divisas (como dólares)

-Recibir salarios, pensiones o pagos laborales

-Usar billeteras digitales o pagos en línea

-Dar préstamos, seguros o garantías

-Invertir o manejar valores financieros

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Los "contratos contingentes" con el Estado venezolano, sus funcionarios, dependencias o representantes se refieren a:

-Contratos por ejecutar

-Facturas pro forma ejecutorias

-Acuerdos en principio

-Ofertas ejecutorias susceptibles de aceptación (como licitaciones o propuestas en concursos públicos)

-Memorandos de entendimiento vinculantes o cualquier otro acuerdo similar

¿Cuáles son los alcances?

El Tesoro precisó que las autorizaciones no permiten operaciones con deuda y bonos del gobierno y de la petrolera estatal PdVSA, ni transacciones con actores vinculados a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

Lo anterior, según los siguientes seis puntos:

1) No se pueden hacer operaciones con deuda o bonos del gobierno venezolano o de PdVSA, ni mover acciones de esas empresas.

2) No se aceptan formas de pago raras o riesgosas, como pagar con oro, criptomonedas (como el petro) o hacer intercambios de deuda.

3) No se pueden usar juicios o acuerdos legales para quedarse con bienes que están bloqueados por sanciones.

4) No se permiten operaciones con personas o empresas vinculadas a países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

5) Tampoco con empresas en Venezuela o EE. UU. que estén ligadas a China mediante control o asociaciones.

6) Está prohibido tratar con personas o empresas en la lista negra (SDN) de sanciones, o compañías que les pertenezcan.

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En la Licencia General 57 se establece que no se pueden desbloquear activos previamente congelados ni realizar transacciones que sigan prohibidas por las sanciones, salvo que exista un permiso adicional específico.

Tras el derrocamiento de Maduro, Estados Unidos también flexibilizó un embargo petrolero de siete años sobre Venezuela y ha otorgado licencias que permiten a algunas multinacionales operar en el país bajo ciertas condiciones.

En tanto, la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó operaciones el mes pasado, después de haber permanecido cerrada durante siete años.