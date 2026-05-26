Noticias Ébola 2026: lo qué se sabe del brote que se expande y preocupa a la OMS El brote, detectado en África central, ha sido vinculado a la cepa Bundibugyo y se ha expandido a varias provincias tras semanas sin ser identificado; autoridades sanitarias reportan cientos de casos sospechosos y advierten que la cifra podría aumentar

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El ébola vuelve a encender las alarmas internacionales. En mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ante un brote que avanza con rapidez y que ya acumula más de 900 casos sospechosos y al menos 220 muertes presuntas.

El contexto, marcado por fallas iniciales en la detección y contagios en comunidades vulnerables, mantiene bajo vigilancia a autoridades sanitarias y organismos internacionales. En N+ Univision te explicamos de forma clara lo que se conoce hasta ahora.

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¿Qué es el ébola y por qué es de alto riesgo?

El ébola es una enfermedad poco frecuente, pero grave y con alta tasa de mortalidad. Es causada por virus del género Orthoebolavirus, perteneciente a la familia Filoviridae, capaces de provocar cuadros severos en humanos.

Hasta ahora se han identificado seis especies, aunque tres han sido responsables de los brotes más importantes: el virus del Ébola, el virus del Sudán y el virus de Bundibugyo. Existen vacunas y tratamientos aprobados para la variante clásica del virus del Ébola, pero no para las otras, incluida la que está detrás del brote actual, aunque hay desarrollos en curso.

¿Cómo se transmite el virus entre animales y personas?

Según la OMS, el origen del virus está vinculado a murciélagos frugívoros, considerados sus principales reservorios. A partir de ellos, el contagio puede darse a humanos mediante el contacto con animales infectados, especialmente en regiones selváticas.

Entre personas, la transmisión ocurre por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de alguien enfermo o fallecido, así como por superficies contaminadas. El virus no se propaga antes de que aparezcan síntomas, pero una persona sigue siendo contagiosa mientras el virus permanezca en su organismo; trabajadores de la salud y personas que participan en rituales funerarios han sido particularmente vulnerables.

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¿Dónde y cómo se detectó por primera vez?

El ébola fue identificado en 1976, tras dos brotes simultáneos en África: uno en el actual Sudán del Sur y otro en la República Democrática del Congo. Este último ocurrió cerca del río Ébola, de donde proviene el nombre de la enfermedad.

¿Por qué se declaró la emergencia internacional en 2026?

El 17 de mayo de 2026, la OMS determinó que el brote actual constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido a su rápida evolución y a los retos para contenerlo.

Por lo que, actualmente, el nivel de riesgo se mantiene como muy alto en los países afectados, alto en la región y bajo a nivel global. Aunque la situación es grave, por ahora no se clasifica como pandemia.

Origen del brote actual y su propagación inicial

El brote comenzó a principios de 2026 en una zona remota de Ituri, en la República Democrática del Congo, cuando el virus pasó de un animal a un humano. Durante semanas, los casos no fueron detectados con precisión, ya que se confundieron con enfermedades como la malaria.

La situación cambió tras la muerte de un trabajador sanitario el 24 de abril y varios eventos de supercontagio en funerales tradicionales a inicios de mayo. El 15 de mayo, análisis de laboratorio confirmaron la presencia de la cepa Bundibugyo, lo que llevó a la OMS a declarar formalmente la emergencia dos días después.

Evolución del brote hasta el 26 de mayo

Hasta el 25 de mayo, la República Democrática del Congo concentra la mayoría de los casos, con más de 900 sospechosos, 105 confirmados y más de 220 muertes presuntas. En Uganda se han confirmado siete casos y una defunción, varios de ellos vinculados a los primeros contagios detectados.

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El brote también ha comenzado a expandirse a nuevas zonas, como la provincia de Sud-Kivu, lo que refleja su capacidad de propagación dentro de la región, por lo que las autoridades advierten que las cifras continúan en constante actualización.

Brote activo bajo vigilancia internacional

La OMS ha calificado la situación como grave y compleja, con la previsión de que puedan surgir más casos en los próximos días y semanas. Las acciones se centran en la identificación temprana de contagios, el rastreo de contactos y la atención médica oportuna para contener la propagación.

Estamos enfrentando un brote de Ébola extremadamente grave y complejo en la RDC. Es probable que empeore antes de mejorar. Lo que hace que esta respuesta sea especialmente desafiante Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS



El desarrollo de la emergencia dependerá de la rapidez con la que se logr e interrumpir la transmisión en las comunidades afectadas, en un escenario que continúa evolucionando.