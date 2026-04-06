Tekashi 6ix9ine Tekashi 6ix9ine dice que podía tocar la cama de Maduro en la cárcel: “Él lee la biblia” El rapero reveló detalles de su convivencia con el presidente de Venezuela y con Sean ‘Diddy Combs’ durante su estancia en el Metropolitan Detention Center, de Brooklyn.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video 6ix9ine es liberado de madrugada y presume nuevo look

Tekashi 6ix9ine compartió celda con Nicolás Maduro durante su estancia en el Metropolitan Detention Center, de Brooklyn.

Este lunes 6 de abril, el rapero dio sus primeras declaraciones tras salir de prisión. Durante su participación en ‘Hoy Día’ aseguró que su convivencia con el presidente de Venezuela era tan cercana que hasta podía tocar su cama.

PUBLICIDAD

“Nos pasamos los días viéndolos a ustedes. Imagínate un cuarto cortado, este cuarto (el estudio) somos 15 de nosotros, la cama está aquí, literal si toco a Chiky con mi pie aquí (muy cerca) yo puedo tocar la cama de Maduro, yo duermo para allá y él duerme para acá. Los teléfonos están aquí (a un lado), las bañeras aquí. Me paro, me lavo los dientes, oro, le doy gracias a Dios, me pido un café”, dijo.

Sobre cómo era la vida de Nicolás Maduro en prisión, 6ix9ine reveló que el hombre “es muy creyente de Dios”.

“El hombre lee la Biblia, el hombre es muy creyente en Dios. Todo el mundo ha fallado en esta vida, ha cometido errores. No somos perfectos, él lee la biblia, el ora”, mencionó.

En ese sentido, Daniel Hernández, nombre real del cantante, dio a conocer el detalle que Sean ‘Diddy’ Combs tuvo con él durante su estancia en prisión.

“Ahí yo estuve con Diddy, me regaló una Biblia, yo me la paso, hago un café, vemos el programa… Todo el mundo me dijo: ‘Ya no vuelvas’. Fue una situación delicada, está vez me metí mucho en la biblia”, sentenció, asegurando

Tekashi 6ix9ine estuvo tres meses en prisión

La madrugada del 3 de abril, Tekashi 6ix9ine salió de prisión luego de pasar tres meses en el Metropolitan Detention Center, de Brooklyn, por haber violado los términos de su libertad supervisada.

Así salió Tekashi de prisión. Imagen El Gordo y La Flaca / Instagram