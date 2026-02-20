Aranceles ¿Quiénes son los jueces que Trump llamó desleales tras el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles? El presidente Donald Trump mostró su inconformidad por el fallo de la Corte Suprema que determinó que excedió sus facultades constitucionales al imponer aranceles. El mandatario llamó "desleales hacia la Constitución" a los jueces que votaron contra su fijación de aranceles, aunque sin mencionarlos por sus nombres.

Video Conferencia completa Aranceles Trump: “Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”

El presidente Donald Trump expresó este viernes su molestia con los jueces de la Corte Suprema que formaron una mayoría —tanto liberales como conservadores— en la votación que determinó que el mandatario excedió sus facultades constitucionales para imponer aranceles.

"La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal, absolutamente avergonzado por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", dijo Trump.

La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del Tribunal Supremo, juez John Roberts, y fue secundada por Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, los tres considerados del bando conservador. También respaldaron la opinión contra los aranceles las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

El mandatario elaboró una dura crítica contra los magistrados, aunque nunca los mencionó por su nombre. Primero, señalando a los jueces de la Corte Suprema considerados liberales, de quienes dijo que son "un no automático, están en contra de cualquier cosa que haga a Estados Unidos más fuerte, saludable y grande de nuevo".

Luego se refirió al resto, los conservadores, un par de ellos nominados al puesto por él mismo: "Otros piensan que están siendo políticamente correctos, lo cual ha ocurrido con demasiada frecuencia con ciertos miembros de este tribunal. Y ha ocurrido muy a menudo con este tribunal".

Según Trump, estos jueces "están haciendo el papel de tontos y lacayos de los republicanos y los demócratas radicales de izquierda (...) Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución".

Los jueces conservadores que votaron contra los aranceles

El juez presidente de la Corte Suprema de EEUU es John Roberts, de 71 años, y quien ocupa un sitio en el tribunal y lidera la corte desde el 29 de septiembre de 2005, tras ser nominado por el entonces presidente republicano George W. Bush.

Roberts sirvió antes como juez de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia entre 2003 y 2005. Tuvo distintos cargos dentro de la Casa Blanca durante la década de 1980, con la administración republicana de Ronald Reagan, y también fue Procurador General Adjunto Principal entre 1989 y 1993. Es graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard.

En marzo de 2025, Roberts públicamente rechazó los pedidos de Trump de destituir al juez federal James Boasberg, que falló en contra de la realización de los vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos indocumentados.

"Este juez, como muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería ser destituido!!!", dijo Trump entonces en redes sociales.

Video Aranceles Trump: Administración buscará nuevos mecanismos legales tras revés arancelario



Roberts respondió inusualmente a esto diciendo que "durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial". Y añadió: “Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación".

Otro juez conservador que votó contra los aranceles fue Neil Gorsuch, de 58 años, y juez miembro de la Corte Suprema desde el 10 de abril de 2017, tras ser nominado por Donald Trump.

Graduado de la Universidad de Columbia, ha sido profesor universitario en Colorado y en George Mason (Virginia), juez de apelaciones del Décimo Circuito y Fiscal General Adjunto Principal en el Departamento de Justicia. También sirvió como secretario para los jueces de la Corte Suprema Byron R. White y Anthony M. Kennedy.

La tercera jueza que decidió en contra de los aranceles de Trump fue Amy Coney Barrett, de 54 años. Graduada de Rhodes College y la Escuela de Leyes de Notre Dame, sirvió en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y para el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia durante 1998.

Ha sido profesora de Leyes en Notre Dame, y jueza de apelaciones para el Séptimo Circuito de EEUU en 2017. Y desde el 27 de octubre de 2020 es jueza de la Corte Suprema, por nominación del presidente Donald Trump.

Los restantes votos a favor de la decisión que anuló los aranceles provinieron de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

El disenso minoritario en favor de la política arancelaria de Trump

El presidente Trump alabó la posición de los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, quienes se manifestaron a favor de las órdenes presidenciales que fijaron aranceles.

"Me gustaría dar las gracias y felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país, que en estos momentos se siente muy orgulloso de ellos. Cuando se leen las opiniones discrepantes, es imposible argumentar en contra. No hay manera", aseguró Trump.

El mandatario dijo que estaba orgulloso del juez Kavanaugh —quien escribió la posición de disenso principal— y de haberlo nominado para la Corte Suprema.

" Los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero, en lo que respecta al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales", escribió Kavanaugh. Trump elogió su opinión disidente de 63 páginas calificándola de "genial".

