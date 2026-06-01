Benjamín Netanyahu Israel continúa con su ofensiva en el sur del Líbano “según lo planeado” El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron a las Fuerzas de Defensa atacar objetivos terroristas en el barrio de la Dahia, en Beirut

Video Donald Trump anuncia nuevo cese al fuego tras conversación positiva con Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, ordenaron a las Fuerzas de Defensa atacar objetivos terroristas en el barrio de la Dahia, en Beirut, Libano.

El anuncio fue hecho a través del sitio web de Israel. En el breve mensaje se lee un comunicado conjunto donde se justifican las agresiones por las violaciones de cese al fuego por la organización terrorista Hezbolá.

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“Tras las reiteradas y constantes violaciones del cese al fuego en el Líbano por parte de la organización terrorista Hezbolá y sus ataques contra nuestros civiles y ciudades, e l primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz han ordenado a las FDI atacar objetivos terroristas en el barrio de la Dahia, en Beirut, se lee en el documento.

Los coches permanecen atascados en el tráfico de una autopista mientras los residentes huyen tras la amenaza israelí de atacar Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut. Imagen Bilal Hussein/AP Photo/Bilal Hussein



La decisión de Israel fue confirmada por el primer ministro de la Defensa, a través de X.

"En respuesta a las violaciones reiteradas del alto el fuego en Líbano por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos, el primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos instruido al IDF a atacar objetivos terroristas en el distrito de Dahiyeh en Beirut", menciona la publicación.

Un edificio destruido, alcanzado por un ataque aéreo israelí, se observa a través de una ventana rota del Hospital Jabal Amel, en la ciudad portuaria de Tiro, Líbano, Imagen AP Photo/undefined

Trump anuncia el cese de las hostilidades

El anuncio del gobierno israelí fue hecho a unas horas de que el presidente Donald Trump comunicara la reducción de los ataques entre Israel y Hezbolá. El acuerdo se realizó a partir de una llamada entre Trump y Netanyahu, así como un acercamiento, no especificado, con el grupo militante libanés.



Trump informó el acuerdo a través de redes sociales. Netanyahu confirmó la conversación, y de acuerdo con AP, el primer ministro de Israel la interpretó más como una advertencia que como una muestra de moderación.

En la conversación, Netanyahu le comunicó al presidente de Estados Unidos que Israel atacaría objetivos en Beirut, la capital del Líbano, si los ataques de Hezbolá no cesaban. El ejército israelí continuará operando según lo previsto en el sur del Líbano, añadió Netanyahu.