Noticias

Trump critica a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por no ayudar en la guerra de Irán

"Ella es quien es inaceptable, ya que no le importa si Irán dispone de armas nucleares y acabaría con Italia en dos minutos si tuviese la oportunidad", indico el mandatario estadounidense

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿EEUU e Irán podrían tener una nueva ronda de negociaciones presenciales? Esto se sabe

Este martes 14 de abril, el presidente Donald Trump criticó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su falta de voluntad para ayudar en la guerra de Irán.

Más sobre Noticias

Keiko Fujimori encabeza la segunda vuelta presidencial de Perú
2 mins

Keiko Fujimori encabeza la segunda vuelta presidencial de Perú

Mundo
Nace entre bombas: la historia de Shiman, una bebé en un campamento tras huir de los ataques en Beirut
3 mins

Nace entre bombas: la historia de Shiman, una bebé en un campamento tras huir de los ataques en Beirut

Mundo
El baile del triunfo que conquistó a Hungría
2 mins

El baile del triunfo que conquistó a Hungría

Mundo
¿Quién era el candidato peruano muerto que recibió más de 6 mil votos en las elecciones?
2 mins

¿Quién era el candidato peruano muerto que recibió más de 6 mil votos en las elecciones?

Mundo
Detienen a un responsable de los fallos logísticos de las elecciones en Perú
3 mins

Detienen a un responsable de los fallos logísticos de las elecciones en Perú

Mundo
Tras su triunfo electoral en Hungría, Magyar dice que pediría a Putin terminar guerra en Ucrania
2 mins

Tras su triunfo electoral en Hungría, Magyar dice que pediría a Putin terminar guerra en Ucrania

Mundo
Juez desestima la demanda de Trump por 10 mil millones de dólares contra el WSJ y Murdoch por sus reportajes sobre sus vínculos con Epstein
2 mins

Juez desestima la demanda de Trump por 10 mil millones de dólares contra el WSJ y Murdoch por sus reportajes sobre sus vínculos con Epstein

Mundo
FMI advierte que el sistema monetario no está listo para los riesgos de la IA
1 mins

FMI advierte que el sistema monetario no está listo para los riesgos de la IA

Mundo
Crecen los precios de los vuelos y se reducen rutas por la volatilidad del petróleo en medio de tensiones en Medio Oriente
3 mins

Crecen los precios de los vuelos y se reducen rutas por la volatilidad del petróleo en medio de tensiones en Medio Oriente

Mundo
Viktor Orbán acepta la derrota después de un “doloroso” resultado en las elecciones de Hungría
2 mins

Viktor Orbán acepta la derrota después de un “doloroso” resultado en las elecciones de Hungría

Mundo

A través de una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el mandatario estadounidense indicó que pensaba que tenía valentía, pero que se equivocó.

PUBLICIDAD

Además, Trump se refirió a la reacción de Meloni al calificar como "inaceptable" sus críticas hacia el papa León XIV. Lo que expresó fue que "ella es quien es inaceptable, ya que no le importa si Irán dispone de armas nucleares y acabaría con Italia en dos minutos si tuviese la oportunidad".

“No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado", recalcó.

alm

Relacionados:
NoticiasIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX