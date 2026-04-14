Noticias Trump critica a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por no ayudar en la guerra de Irán "Ella es quien es inaceptable, ya que no le importa si Irán dispone de armas nucleares y acabaría con Italia en dos minutos si tuviese la oportunidad", indico el mandatario estadounidense



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Este martes 14 de abril, el presidente Donald Trump criticó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su falta de voluntad para ayudar en la guerra de Irán.

A través de una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el mandatario estadounidense indicó que pensaba que tenía valentía, pero que se equivocó.

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Además, Trump se refirió a la reacción de Meloni al calificar como "inaceptable" sus críticas hacia el papa León XIV. Lo que expresó fue que "ella es quien es inaceptable, ya que no le importa si Irán dispone de armas nucleares y acabaría con Italia en dos minutos si tuviese la oportunidad".

“No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado", recalcó.